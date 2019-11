Hijas de Demi Moore hablan de su alcoholismo: Era un monstruo







01/11/2019 - 19:04:45

Quién.- Casi un mes después de que saliera a la venta el libro Inside Out , que pone al descubierto las memorias más desgarradoras de Demi Moore, ahora son las hijas de la estrella de Hollywood quienes hablan por primera vez de cómo fue crecer con la actriz, quien en varios periodos de su vida fue adicta a las drogas y el alcohol.



Las hermanas Rumer, de 31 años, Scout, de 28, y Tallulah, de 25, aparecieron junto a su mamá en el programa Red Table Talk (conducido y producido por Jada Pinkett Smith) y en él contaron cómo fue crecer al lado de la actriz.



"Era como si el sol se ocultara, como si llegara un monstruo”, confesó Tallulah, hija menor de la actriz en el programa que se puede ver a través de Facebook Watch.



"Recuerdo cómo la ansiedad recorría todo mi cuerpo cuando me daba cuenta de que sus ojos estaban un poco más cerrados o de la manera en la que estaba hablando o porque iba a ser mucho más cariñosa conmigo si no estaba sobria”.



Su hermana mayor, Rumer Willis, estuvo de acuerdo con ella. Eran atemorizantes los momentos en los que Demi Moore no estaba en sus cinco sentidos. "Era terrorífico”, dijo la actriz.



Y Tallulah continuó: "Era muy extraño, había momentos en los que había mucha irritación. Recuerdo estar muy enojada y tratarla como si fuera una niña, hablarle como si fuera una niña. No era la madre con la que habíamos crecido".



De hecho, según algunas fuentes, llegó un momento en que las hijas de Moore dejaron de hablarle y no tuvieron contacto con ella por tres años. Ahora, las cosas son muy distintas entre la actriz y sus hijas e incluso también con su exesposo y padre de las niñas, el también actor Bruce Willis.



De hecho, el actor ha estado cerca de ella durante todo este proceso de publicación de sus memorias. Por ello, minutos antes de que la actriz saliera a cuadro en el programa The Tonight Show, Willis le llamó.



“Me estaba alistando para aparecer en vivo con Jimmy Fallon, estaba en el camerino y mi teléfono sonó y era Bruce. Estaba preparada para ponerme un poco sensible, pero él me llamó y se puso muy emotivo. Me dijo: ‘Estoy orgulloso de ti’.



Entonces yo también me puse muy sensible- No soy de llorar, pero la pureza de su amor y aceptación, el espacio que podía tener para mí, de salir y tener ese coraje, significó muchísimo para mí”.