Bolsonaro confirma que no asistirá a la asunción Alberto Fernández en Argentina





01/11/2019 - 18:39:40

RT.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó este viernes que no asistirá a la asunción de mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, prevista para el próximo 10 de diciembre.



"No voy. Decidido", respondió tajante el líder de ultraderecha tras ser consultado por periodistas en Brasilia acerca de su eventual participación en el traspaso presidencial de Mauricio Macri a Fernández.



"Apoyé al otro candidato, pero ya que no ganó, sigamos adelante. De mi parte, no hay ninguna venganza contra el gobierno de Argentina. Espero que mantengan un trabajo político similar al que Macri hizo hasta el momento", agregó Bolsonaro.



"Argentina eligió mal", sentenció Bolsonaro el día lunes, tras conocerse los resultados de los comicios. El mandatario brasileño agregó que "no pretendía felicitar" a Fernández y que esperarán a ver qué "línea" adopta la nueva Administración en el país vecino.



Frente a esto, el canciller argentino, Jorge Faurie, remitió el jueves una misiva al embajador de Brasil en Buenos Aires para solicitar "prudencia" en relación con las "expresiones inapropiadas" de Bolsonaro, a fin de mantener las buenas relaciones bilaterales.