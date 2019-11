Vocal Gonzales: El servidor base de datos del TREP recibió ataques desde Colombia







01/11/2019 - 18:11:17

Correo del Sur.- Doce horas después de la entrevista que realizó el periodista Fernando Del Rincón de la CNN, a Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec, la empresa encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Edgar Gonzales, aseguró que el servidor que se usó en el conteo rápido recibió ataques desde Colombia.



En entrevista con la cadena norteamericana, el ejecutivo de Neotec señaló que el 20 de octubre, día de las elecciones generales, fue citado a una de las instalaciones que tiene el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que está en San Jorge, antes de la ExCorte Nacional Electoral (CNE). Ahí, dijo Guzmán: los vocales me expusieron tres motivos para la suspensión del conteo rápido." Uno era que había un servidor extraño usado, no era el que se debió haber usado".



Al respecto Gonzales aseguró que fue la empresa auditora Ethical Hacking que hizo notar ese error, por lo que llamó a Sala Plena a una reunión donde no estuvo presente el exvocal Antonio Costas. Eso fue entre las 20:30 y 21:00 del día de las elecciones.



El vocal explicó que Marcel Guzmán no declaró ese servidor y, "segundo, es que a esa hora se estaba recibiendo un montón de ataques. Eso (nos) explica el técnico de la empresa auditora, algo de 70.000 ataques de Colombia", precisó la autoridad del TSE en declaraciones al portal Urgente.bo.



"Eso nos dijeron, que del exterior el servidor estaba sufriendo ataques. El señor Marcel (nos dijo) que había un tercer servidor, un IP que no había declarado y pidió disculpas", acotó.