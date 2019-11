Choferes del sector pesado piden anular elecciones y renuncia del TSE para que cese la violencia







01/11/2019 - 12:34:12

Erbol.- El Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional (SCHATIN) decidió, mediante voto resolutivo, pedir la anulación de las elecciones del pasado 20 de octubre, solicitando a su vez, nuevos comicios debido a que, entre otros aspectos, están siendo afectados y hasta agredidos por las medidas de presión que denuncian un fraude electoral.



“Como ciudadanos bolivianos y en respeto al marco de la Constitución Política del Estado pedimos la anulación de las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019”, dice la resolución sindical.



Los choferes asalariados relatan que, además de verse seriamente afectados en su trabajo, han sido hasta agredidos en muchos puntos de bloqueos, por lo que temen por su integridad física y su situación al estar varios días inmovilizados en puntos de bloqueos.



“Que se dé la anulación de las elecciones generales y también pedimos la renuncia de todo el Tribunal Supremo Electoral, (OEP) nacional y departamental”, señaló el secretario general del SCHATIN, Ángel Lima,.



Denunció que sus afiliados están “siendo agredidos en todo sector, no queremos vivir esa violencia a nivel nacional”



Por ello, en el documento sindical, exigen “deponer actitudes de enfrentamiento a los sectores en conflicto para el bien de todos los bolivianos”.



Al verse afectados por la tensión y violencia generada en las rutas, en los últimos días, los conductores claman ayuda a Derechos Humanos, la Iglesia y la Cruz Roja.



“Pedimos al Estado que de la inmediata solución”, imploraron.



No obstante, también advirtieron que en caso de no ser escuchados, ellos mismos también podrían asumir medidas de presión como el bloqueo de fronteras y el cierre de Aduanas, de acuerdo al voto resolutivo.



“Que no haya un enfrentamiento entre hermanos”, exhortaron.