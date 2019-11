La fiesta de Todos Santos no frena los bloqueos en calles de La Paz





01/11/2019 - 12:15:40

Página Siete.- Los vecinos en la ciudad de La Paz volvieron el viernes a las calles a bloquear en contra del presunto fraude electoral, en el día de la fiesta de Todos Santos, en la jornada en que se recuerda a los seres queridos.



El puente Pasoskanqui, que une Miraflores con San Antonio, Pampahasi, entre otros barrios, amaneció bloqueado, aunque a primera hora la Av. Busch se mantenía sin interrupciones y en plaza Triangular la Línea Blanca entró en mantenimiento.



El puente Paraguay, que une Miraflores con Villa Copacabana, también permanece con bloqueo protagonizado por vecinos. Anunciaron que el fin de semana mantendrán la ruta interrumpida. En el lugar se advirtió la presencia de policías.



En la Costanera, en la zona Sur de La Paz, un grupo de comunarios agredió a vecinos que bloqueaban la vía, incluso tiraron al río las vallas y otros objetos que utilizaron para interrumpir. Fruto del hecho, se registraron enfrentamientos entre ambos bandos. Ante esto, la Policía tuvo que intervenir, según reporte de la red Unitel.



En tanto que los vecinos hacen una vigilia en la calle 21 de Calacoto y anuncian que realizarán una caminata por la muerte de dos personas en Montero, en la jornada del miércoles.



A primera hora del viernes, en la zona de Obrajes se pudo advertir bloqueo en la calle 16.



En la zona de Aranjuez, en la parte sur de La Paz, un grupo de choferes no permitió el bloqueo del puente como ocurrió en días pasados. Los dueños de motorizados dijeron que necesitan despejada la vía para el ingreso de productos de la canasta familiar para abastecer los mercados paceños.



Activistas hacen plantón en el edificio donde funciona la OEA, en la zona Sur de La Paz, donde trabajan los 30 expertos del organismo internacional en la auditoría de los votos del 20 de octubre, con carteles que dicen: “Almagro vendido traidor” y “OEA no confiamos en tu auditoría”.