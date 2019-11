Revelan el rol de la vocal designada por Evo en la interrupción del TREP







01/11/2019 - 11:46:26

Erbol.- Surgen más detalles de la cuestionada interrupción del TREP por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el día de las elecciones.



El gerente de la empresa Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, reveló en CNN que la vocal Lucy Cruz, la designada por el presidente Evo Morales, fue quien observó una presunta “inversión” de tendencia que favorecería a Comunidad Ciudadana, lo cual fue una de las razones para suspender ese conteo rápido.



De acuerdo con la ley 018, el Presidente tiene la prerrogativa de elegir a uno de los siete vocales del TSE, mientras que el resto se elige en la Asamblea Legislativa. Evo Morales designó a Cruz.



La interrupción del TREP, por 23 horas, levantó las dudas de ciudadanos, opositores y la comunidad internacional respecto a la transparencia de los resultados electorales, puesto que al suspenderse se infería que había segunda vuelta, pero cuando se repuso el MAS ya tenía ventaja para ganar en primera vuelta.



En entrevista con CNN, el Gerente de Neotec, empresa encargada del soporte informático del TREP, confirmó que tras la primera presentación de resultados del domingo 20 de octubre por la noche, se le instruyó interrumpir el sistema y fue convocado a una reunión en el TSE.



Relató que en esa reunión los vocales le plantearon tres observaciones: una referida a un servidor, otra enfocada al flujo de información recibida y, la planteada por la vocal Cruz, una presunta inversión de tendencia de resultados.



Según contó Guzmán de Rojas, la vocal Cruz dijo que había visto en pantalla un presunto cambio de tendencia que daba ganador a Comunidad Ciudadana, pero en el acto se le aclaró que eso no era así, sino que más bien la tendencia mantenía al MAS al frente con una distancia que crecía de manera lineal.



“Lo menciona la vocal Cruz en esa reunión y ella dice que primero estaba ganando un partido y después gana el otro (...) El MAS el partido de Gobierno (era el que estaba ganado según la vocal) y que después empieza a ganar Carlos Mesa, pero esa inversión no ocurre”, dijo el Gerente de Neotec.



Guzmán de Rojas aseveró que cuenta con los registros para demostrar que no hubo tal “inversión” de la tendencia de los resultados.



Indicó que se había respondido a las observaciones de los vocales y que éstos no tenían motivo para suspender el TREP. Consideró “desastroso” que las autoridades electorales hayan dejado en pausa el sistema de conteo rápido.



El internet intervenido



Guzmán de Rojas ratificó que al momento de la orden de suspender el TREP, fue cortado el servicio de internet al Serecí, lugar donde funcionaba el sistema. Expresó su sospecha de que alguien intervino el router para interrumpir la conexión.



“Alguien lo tuvo que hacer, lo que sé es que se intervinieron el router que daba la conexión de internet al edificio donde estábamos haciendo la verificación de actas. Es muy probable (que alguien lo haya cortado), no tengo la seguridad para poder afirmarlo peor todo suena a que alguien lo hizo”, agregó.



Fraude



El Gerente de Neotec aseveró que nadie puede decir con certeza si hubo o no fraude.



Sin embargo, observó que se debería verificar la legitimidad de las actas que se subieron al sistema y si se procedió de acuerdo con la ley respecto a las actas que pudieron ser anuladas, cuando se conoce que hubo modificaciones.