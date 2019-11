Las 5 revelaciones del gerente de Neotec sobre la suspensión del TREP







01/11/2019 - 11:44:34

El Deber.- La paralización del Sistema de Transmisión Rápida de Resultados (TREP) la noche del domingo 20 de octubre, fue uno de los hechos que despertó sospechas de fraude sobre los resultados de la elección general.



Las contradicciones en las declaraciones de los vocales electorales y la renuncia de uno de ellos, Antonio Costas, que argumentó que no se le consultó antes de suspender el TREP; pusieron el foco sobre Neotec, la empresa que se encargó de la realización del conteo rápido.



El gerente de esta entidad, Marcel Guzmán de Rojas, fue entrevistado anoche por Fernando del Rincón de CNN y la mañana de este viernes por la red Unitel. En ambos medios contó detalles sobre la polémica decisión de los vocales, que se considera fue el inicio de los conflictos políticos de los que aún no puede salir el país.



Guzmán confirmó los tres argumentos que le dieron los vocales, sin la participación de Costas, para que se suspenda el conteo rápido y que ya habían sido señalados en un informe público: que se habría detectado la presencia de un servidor extraño, que en realidad no era tal; el aumento inusual del tráfico hacia la página del TREP, que tampoco era raro ya que presentaba las mismas características que se vieron en la elección judicial; y un cambio en la tendencia del voto, que Guzmán demostró era inexistente.



El gerente de Neotec contó que ninguna de las tres razones era válida para paralizar el conteo rápido y que a pesar de ello se tomó la decisión. “Después de dar la explicación a los vocales no había motivos para suspender el TREP, sin embargo, ellos deciden suspenderlo hasta el día siguiente”.



El gerente de Neotec además hizo cinco revelaciones, algunas de ellas se desconocían hasta la fecha.



1. El cambio de tendencia



Guzmán de Rojas contó que la vocal Lucy Cruz, que fue designada directamente por el presidente Evo Morales para estar en este cargo, fue la que ordenó suspender el TREP debido a que había notado que la tendencia del voto estaba favoreciendo a Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana.



“Ella dice que los vio los resultados, que eso vio en la pantalla (tendencia a favor de Mesa), pero eso no pasó en ningún momento. Nosotros grabamos los resultados que publicamos cada tres minutos y nunca vimos eso”, contó el gerente de Neotec a CNN.



2. La presencia de Costas



Antonio Costas, vocal del Tribunal Supremo Electoral, dijo que no participó de la decisión inicial (ordenada por teléfono) de suspender el TREP, pero sí estuvo en la reunión de emergencia a la que fue convocado el gerente de Neotec la noche del domingo 20 de octubre en la zona de San Jorge en la ciudad de La Paz.



“Costas llegó 15 minutos después (de iniciada la reunión)”, contó. Aunque considera que el vocal se enteró en ese lugar de lo que estaba pasando.



3. El padrón que le fue entregado a Neotec



Guzmán de Rojas contó que la lista que se les había entregado incluía a los inhabilitados, es decir a las personas que no podían votar y no estaban incluidas en la nómina de votantes el día de la elección. Esto provocó confusión y recién tras la elección se hizo un pedido para que se aclare en las búsquedas sin un ciudadano era hábil para ejercer el voto.



“La respuesta (del TSE) fue que coloquemos en la página donde se puedan ver los resultados del acta una aclaración diciendo que están los habilitados y los inhabilitados y que el sistema no sabe quién votó y quién no votó”, señaló.



Esta fue una de las revelaciones más polémicas. En otra entrevista, realizada al día siguiente en Unitel, hizo esta precisión: “Es importante aclarar esto y que muestra la página de búsqueda de actas, muestra las mesas a la que estuvieron inscritos los habilitados e inhabilitados, esta página no muestra (información) para decir que si mi carnet aparece ahí yo voté en esta mesa. Este es un trabajo es que se cargó el padrón una semana antes del proceso y por error se cargó a los habilitados e inhabilitados”, señaló.



“Es incorrecto decir que se nos entregó el padrón, nos pasaron una tabla de carnets de identidad con número de mesa”, agregó.



4. El corte del internet



No hubo corte de energía eléctrica, pero sí de internet. Guzmán de Rojas contó que “alguien intervino el router” del edificio en el que se realizaba el trabajo del TREP, lo que hizo imposible seguir realizando la verificación de actas “por más que hubiéramos querido, era imposible”, señaló a CNN.



En declaraciones a Unitel dijo que no tiene dudas de que hubo intervención humana para dejarlos sin acceso a la red y eso lo afirman las evidencias expuestas. Al quedarse sin internet, los equipos se quedaron sin acceso a las actas que debían llegar al sistema TREP.



5. El voto rural ya estaba en el TREP



El presidente Evo Morales y autoridades del oficialismo señalaron desde la noche del domingo que cuando se conocieron los resultados preliminares de la elección, y que adelantaban una segunda vuelta, aún faltaba el voto rural. Guzmán contó que gran cantidad del sufragio en esta área ya estaba incluida en el TREP.



“Si usted piensa que tenemos el 90% de las actas recibidas de las transmitidas una buena parte era rural”, dijo Guzmán.