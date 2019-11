Salvatierra cuestiona a Mesa y Albarracín y reprocha que aún no prueben fraude en comicios





01/11/2019 - 11:42:17

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, cuestionó el viernes la posición ambivalente del candidato de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, sobre la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios del 20 de octubre, y reprochó que aún no presenten pruebas del supuesto fraude en ese proceso electoral, en el que ganó el presidente Evo Morales.



"Por qué el señor Mesa tiene una posición tan ambivalente, por qué hace tres días pone una condición y hace dos días rechaza y tiene que salir la OEA; por qué está rechazando si esto lo acordó. Lo mismo pasa con el señor Albarracín", dijo en una entrevista con la televisora RTP.



La legisladora manifestó que ambos actores políticos aceptaron la realización de una auditoría a las elecciones en declaraciones a varios medios de comunicación; sin embargo, un día después cambian su posición y ahora rechazan esa tarea que se desarrolla para calmar la tensión en el país y demostrar la transparencia de los comicios.



"Qué quieren, si tienen una denuncia de fraude ¿por qué no lo hacen? y lo mismo hace el ingeniero al que se dio mucha cobertura en los medios de comunicación, pero tampoco quiere presentar ante la OEA y la ONU ¿Es fraude o no? Porque si estamos hablando de documentos serios yo los presento", aseguró.



Al ser consultada sobre la demanda de cívicos para cambiar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordó que fueron elegidos constitucionalmente.



"Esas son demandas de carácter político, ellos tienen un mandato constitucional por seis años. Han sido electos, si no me equivoco, por sucesión de la Asamblea Legislativa", mencionó.