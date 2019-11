Detectan un virus en dispositivos Android casi imposible de eliminar







01/11/2019 - 11:36:17

RT.- La compañía de ciberseguridad Symantec ha alertado de una aplicación maliciosa de Android que puede ocultarse ante los usuarios, descargar "malware" adicional y mostrar anuncios.



Denominada Xhelper, se trata de una app persistente, capaz de reinstalarse por sí sola después de ser desinstalada y mantenerse en el móvil incluso después de formatearlo. Además, está diseñada para permanecer oculta y no dejarse ver en la lista de aplicaciones.



Por si fuese poco, no puede ser controlada de forma manual, ya que no está ligada a ningún icono. Xhelper se activa por acciones como conectar o desconectar el dispositivo a una fuente de alimentación, reiniciarlo, instalar o desinstalar otras aplicaciones.



El virus ha infectado más de 45.000 dispositivos en los últimos seis meses, principalmente de usuarios de la India, EE.UU. y Rusia. Solo en el último mes se ha detectado un promedio de 131 dispositivos infectados cada día.



Para proteger su dispositivo, los expertos recomiendan:



Mantener su software actualizado;



No descargar aplicaciones de sitios desconocidos;



Solo instalar aplicaciones de fuentes fiables;



Prestar mucha atención a los permisos solicitados por las apps;



Instalar una aplicación de seguridad adecuada para proteger datos;



Realizar con frecuencia copias de seguridad de datos importantes.