Smolansky: Número de refugiados venezolanos podría llegar a ocho millones en 2020







01/11/2019 - 09:27:31

TalCual.- El exalcalde del municipio El Hatillo David Smolansky reiteró que la migración venezolana es la más grande de la región y la segunda del mundo, hasta ahora solo superada por la de Siria



El 31 de octubre David Smolansky, coordinador en la Organización de Estados Americanos (OEA), designado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, alertó que el 2019 podría terminar con más de cinco millones de venezolanos refugiados en el mundo y “para diciembre de 2020 con ocho millones de no haber un cambio en Venezuela”.



“A Maduro no le importa que la cantidad de refugiados llegue a 12 millones y el país quede vacío y debemos insistir en que la migración forzosa sólo se detendrá con la salida de Maduro del poder”, indicó el Smolansky en entrevista a Vpivtv.



David Smolansky reiteró que la migración venezolana es la más grande de la región y la segunda del mundo, hasta ahora solo superada por la de Siria. "Después de estar en Bruselas entendí que para nosotros la salida de Maduro es elemental pero no significa que para el resto del mundo lo sea”, agregó el funcionario.



En ese sentido, acotó que “nuestro trabajo ha sido en impulsar las políticas para atender a los refugiados venezolanos, de la mano con el secretario general Luis Almagro”.