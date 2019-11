Diputado argentino duda de que Maduro asista a la toma de posesión de Fernández







01/11/2019 - 09:23:13

El Nacional.- Leandro Santoro, diputado argentino del partido Frente de Todos del electo presidente Alberto Fernández, asomó que es poco probable que Nicolás Maduro asista a la juramentación de este.



“No creo que venga”, dijo Santoro en entrevista con un medio argentino. El diputado de izquierda recordó que Diosdado Cabello criticó a Fernández en algún momento, por lo que ve muy difícil que se concrete la visita de Maduro a su toma de posesión.



“Yo creo que no aportaría a lo que necesita la Argentina”, agregó Santoro al respecto. En cuanto a la crisis en Venezuela, el diputado reiteró su postura imparcial y de no inmiscuirse en los asuntos de otros países.



Sin embargo, mencionó que el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es determinante sobre lo que ocurre en el país.



Tras la victoria de Fernández, Maduro le envió un mensaje de felicitación mediante Twitter, el cual fue respondido por el electo mandatario.



No obstante, fue tajante en señalar que la democracia es el único camino para erradicar la pobreza y la desigualdad en la región.