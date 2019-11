Primera venezolana en parlamento español pide endurecer sanciones de la UE contra Maduro







01/11/2019 - 09:11:29

VOA.- En entrevista con Venezuela 360 la primera mujer venezolana en lograr un escaño en el Congreso de los diputados, María Luisa Alonso, aseguró que busca endurecer las sanciones de la Unión Europea contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.



La representante de La Rioja por el partido Ciudadanos, también afirmó que su grupo parlamentario está trabajando en la diplomacia de la Unión Europea para que más países del bloque se sumen al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.



Su hoja de ruta como diputada en las Cortes españolas aseguró “es apoyar al exilio venezolano para que pueda conseguir un permiso de trabajo”. Pero también a los pensionados que no están cobrando sus pensiones.



En este sentido adelantó que su partido buscará que el estado español garantice el pago de las mesadas para que los adultos mayores venezolanos residentes en España no estén en un possible riesgo de exclusión social.





Cristina Valladares (V360) ¿Qué significa para los venezolanos que viven en este país tener voz en la Cámara Baja?.



María Luisa Alonso (diputada): Para mí es un honor, es un orgullo, no solo ser la voz y llevar la realidad de Venezuela al Congreso de los diputados, sino también llevar el alma de los venezolanos de mi tierra.



V360: ¿Cuál ha sido y cuál va a ser también su agenda política en relación a Venezuela?.



Diputada: Mi hoja de ruta es apoyar al exilio venezolano para que pueda conseguir un permiso de trabajo que le permita desarrollar su carrera profesional y su proyecto de vida. Pero también nuestros mayores, nuestros pensionados, que están teniendo problemas, que no están cobrando las pensiones para que el estado español le pueda garantizar el pago de sus pensiones y así no estén en un posible riesgo de exclusión social.



V360: ¿Está el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, respondiendo a la crisis de forma adecuada?.



Diputada: Desde nuestro punto de vista se están poniendo paños calientes. El régimen de protección especial ayudaría al exilio venezolano a tener durante dos o tres años una categoría especial que les permitiría empezar su proyecto de vida y conseguir un permiso de residencia para un futuro dentro del sistema.



V360: El presidente de España, Pedro Sánchez, reconoció el pasado mes de febrero a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela junto a otros países. ¿Ha servido de algo este reconocimiento?.



Diputada: Sirve y mucho, sobretodo porque al reconocer al presidente Juan Guaidó significa desconocer al régimen de Nicolás Maduro y a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, que no lo es. Reconocer al presidente Guaidó significa una hoja de ruta para la democracia, salir del régimen usurpador y de la dictadura de Nicolás Maduro. Internacionalmente que más de 60 países reconozcan a Guaidó significa todas las consecuencias a nivel diplomático que hemos visto en las últimas semanas. Sino hubiera ese reconocimiento no hubiera podido ir una delegación de la Asamblea Nacional a la ONU, el Grupo de Lima no tendría tanta importancia, el grupo de contacto de la Unión Europea, más todas las sanciones que se están poniendo en marcha tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.



V360: Su Partido, Ciudadanos, tiene representación en el Parlamento Europeo. Desde este parlamento ¿qué medidas van a impulsar en relación a Venezuela?.



Diputada: Nuestro grupo parlamentario está trabajando dentro del grupo de los liberales dentro de la Unión Europea para endurecer las sanciones, para seguir un poco la hoja de ruta del Grupo de Lima y de Estados Unidos de endurecer las sanciones al régimen, a la cúpula dictatorial, a Maduro, a Cabello, y seguir trabajando en la diplomacia parlamentaria de la Unión Europea para que se sumen más países al reconocimiento de Juan Guaidó.