DT Díaz: Veremos si cedemos a los jugadores a la selección nacional







01/11/2019 - 07:56:04

Los Tiempos.- “Lo primero que tendría que hacer la federación es anular la fecha FIFA que hay en medio, porque si se viene la fecha FIFA y tengo mil partidos por jugar, entonces veremos si apoyamos en este caso a la selección”, aseguró el director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz.



Debido a los conflictos sociales que vive el país, tras las elecciones del 20 de octubre, el campeonato Clausura de la División Profesional de Fútbol ya tuvo que suspender cuatro fechas (17, 18, 19 y 20). El próximo lunes se tiene previsto una reunión del Comité Superior de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para analizar la situación y encontrar una posible solución para que el torneo no finalice el próximo año.



De por sí con la suspensión de cuatro fechas la recta final del Clausura será maratónica, porque se tendrá que jugar entre semana y fin de semana, para poder finalizar antes de las fiestas de fin de año.



Por este motivo, el estratega aviador sostiene que los partidos amistosos de la selección “no son lo urgente, sino lo importante”.



“De hecho uno de esos partidos es con Chile, otro país que está en problemas, esos encuentros no se los debería jugar por un tema de sentido común. Sí, complicaremos el trabajo de la selección, pero los clubes no tienen la culpa de lo que está sucediendo, así que sería bueno que esa fecha se desestime, se cancele por un motivo de fuerza mayor”, asegura el técnico argentino.



Pero en el caso que ese partido amistoso se confirme, el técnico de Wilstermann adelantó que el club analizará si envían o no a los futbolistas convocados a la selección.



“Después veremos si cedemos a nuestros jugadores, porque si tenemos muchos partidos del torneo y otro cotejo de selección en medio, la verdad que vamos a priorizar los intereses del club, le pese a quien le pese, pero en este caso me parece que debería primar lo urgente. De momento, el tema urgente es lo social, claramente, después está el torneo profesional y después la selección”, explicó el técnico aviador, a tiempo de puntualizar que si la convocatoria fuera equitativa entre todos los clubes, podría analizar el tema.



“Si la convocatoria seria igualitaria pues todos apoyamos, pero si a mí me convocan cinco y a otros le convocan uno, eso no es justo”, dijo.



Finalmente, descartó la posibilidad de que la recta final del campeonato se juegue con partidos cada 48 horas, una propuesta que habría sugerido entre la dirigencia de otros clubes del país.



“Imposible jugar cada 48 horas, hay una norma que habla del descanso para los futbolistas, entonces se tiene que respetar”, dijo.



Dicha normativa señala que entre partido y partido debe existir un mínimo de 72 horas para permitir la recuperación de los jugadores.



“Cada 48 horas sería descuidar al verdadero protagonista, que es el futbolista, sería bajar el nivel del torneo, me parece que 48 horas no tiene asidero ni reglamentariamente”, concluyó.