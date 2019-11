Wilstermann: Ni una maratón va a compensar el daño







01/11/2019 - 07:55:00

Opinión.- El segundo vicepresidente de Wilstermann, Pedro Vargas, aseguró ayer que el receso forzoso del Campeonato Clausura de la División Profesional, por los conflictos sociales del país, genera una pérdida “sin marcha atrás”, más allá de una hipotética reanudación, sujeta a la resolución del contexto de Bolivia.



“Incluso si nos ponemos a jugar domingo y miércoles, no será posible reponer todo lo que se perdió a raíz de esta pausa forzada. Comprendemos la medida porque hay circunstancias superiores a la Federación (Boliviana de Fútbol) y nosotros, pero el daño será irreversible”, aseguró Vargas en una entrevista brindada a EL LÍDER.



El ente matriz del balompié nacional anunció ayer, mediante un comunicado oficial, lo que este medio había anunciado con antelación: el fútbol estará suspendido de manera indefinida. Robert Blanco, vicepresidente federativo, había advertido esa postura el miércoles.



Vargas, sin embargo, aseguró que la cúpula dirigencial del club aviador busca mantener una postura “cauta”, por lo que tampoco quiso ahondar en la cifra a la que asciende el monto de pérdidas que el club sufrió por este parate obligado.



“Aún no cuantificamos, pero estamos preocupados porque el tiempo pasa con este conflicto. No tenemos fútbol ni ingresos, por consiguiente. Debemos cumplir con nuestra planilla administrativa, jugadores y cuerpo técnico. Esperamos que haya una solución pronto”.



Renán Quiroga, vicepresidente ejecutivo del Hércules, le había dicho a EL LÍDER que la cifra ascendía a 30.000 dólares, aproximadamente, considerando únicamente la suspensión de un compromiso como local.



Vargas lamentó la no realización de la jornada 20, que incluía el cotejo ante San José para este fin de semana. El choque “habría generado una recaudación importante”. “La declaratoria de emergencia es una posibilidad, pero no nos adelantaremos”.