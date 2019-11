Empresas privadas de Cochabamba inician suspensión de labores







01/11/2019 - 07:43:16

Los Tiempo.- Las empresas privadas de Cochabamba iniciaron la suspensión de sus actividades económicas, conforme al plazo otorgado al Gobierno para que éste “garantice la seguridad de los ciudadanos, resguarde la propiedad privada y se evite todo tipo de confrontaciones entre bolivianos”. Paralelamente, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó a los sectores sociales deponer actitudes y solucionar las diferencias.



El martes pasado, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) dio un plazo de 24 horas a las instancias estatales, tales como la Policía y el Ejército, para resguardar un clima de paz. Al no haberse cumplido, cinco cámaras y asociaciones ya suspendieron actividades desde el pasado miércoles, según confirmó el presidente de la FEPC, Javier Bellott.



Entre las que ya suspendieron actividades están la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Cámara Departamental de Minería, Cámara



Departamental de Construcción y la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales. Asimismo, precisó que la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva (Cadepia) se encuentra en proceso de suspensión de operaciones.



Además, “empresas comerciales y de servicios de restaurantes se vieron forzadas a cerrar operaciones por las frecuentes posibilidades de enfrentamientos. El resto de las empresas, según la complejidad de sus operaciones, disminuirán actividades hasta que exista la garantía plena de paz social”, afirmó Bellott.



Asimismo, añadió que la FEPC cursó cartas de solicitud para que la Gobernación, el Comando de la Policía y el Comando de la Región Militar garanticen el clima de paz.



CEPB



La CEPB, a su vez, pidió a los sectores sociales deponer actitudes y solucionar las diferencias. “Como empresarios nos preocupan los días de paro, son días no trabajados. La situación social del país debe solucionarse”, dijo el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), Jaime Ascarrunz, quien dejó en claro que la llamada de atención es para ambas partes.



“Una situación de convulsión social no es buena para la economía ni para nadie la CEPB y Feplp hemos solicitado en comunicados a los sectores políticos que depongan actitudes y promuevan un encuentro para encontrar una solución democrática”, dijo Ascarrunz.