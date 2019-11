Según datos del BCB: Reducción de reservas pasó de lo proyectado hasta octubre







01/11/2019 - 07:40:17

El Diario.- En la presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2019 se proyectaba una reducción de 1.200 millones de dólares de las Reservas Internacionales, sin embargo, a octubre de la presente gestión la cifra ya pasó lo estimado.



En 2014, las RIN alcanzaron a más de 15.000 millones de dólares, en una coyuntura externa favorable debido a los altos precios de las materias primas en el mercado internacional, que favoreció a la tarifa del gas natural que exportó el país a Argentina y Brasil.



Sin embargo, la caída de los precios de las materias primas, petróleo y minerales, afectaron a los ingresos del país, y en los últimos meses también disminuyeron los volúmenes de compra de los principales socios.



En las últimas semanas, la página web del Banco Central de Bolivia (BCB) no actualizó el dato de las reservas internacionales, y recién hace unos días atrás la información se publicó, y el economista Hugo Siles escribió en su cuenta de facebook que entre el 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019 cayeron 149 millones de dólares, y las divisas cayeron 161 millones en similar periodo.



Según datos del monitor macroeconómico de la Cámara Nacional de Industria el 2018 las reservas cerraron con alrededor de 8.900 millones de dólares, pero a octubre de la presente gestión el dato muestra que las mismas bajaron a 7.501 millones.



Como se recuerda, el Gobierno, en reiteradas oportunidades, dijo que los créditos del BCB a las empresas públicas continuarán, y que las mismas disminuirán pero las importaciones están aseguradas.



“Los actores económicos, previo a las elecciones del 20 de octubre, comenzaron a privilegiar la función de atesoramiento del dinero en dólares, antes que la rentabilidad en bolivianos”, lamenta el economista en su cuenta de Facebook.



Las estimaciones de descenso de las RIN del BCB por parte del Gobierno, de perder en 2019 1.200 millones de dólares, sobre pasó, ya que los datos muestran que la reducción llegó a 1.445 millones al 4 de octubre.



Mientras tanto, los datos señalan que las mismas llegaron a 7.501 millones de dólares, y señala que el déficit del sector público y, en particular, la coyuntura pre electoral en el sector privado, afectaron el nivel de las RIN.



COMERCIO INTERNACIONAL



El país en los últimos cinco años registró déficit comercial, y la tendencia para esta gestión no se modificaría debido a que hasta julio la cifra negativa llegó a más de 700 millones de dólares, mientras que las importaciones mantienen un crecimiento.



De acurdo al monitor macroeconómico de la CNI, el 2015 el déficit alcanzó a 920 millones de dólares, el 2016 a 1.305 millones, el 2017 bajó a 949 millones, el 2018 alcanzó a 935 millones, y a julio de 2019 la cifra registró 705 millones.



El país tuvo un panorama favorable entre 2004 a 2014, una balanza comercial positiva, que llegó a lo más alto en 2012 con 3.586 millones de dólares y la cifra más baja fue en el inicio del periodo de la gestión del Presidente Evo Morales.



Entre tanto, el panorama internacional del comercio no se presenta nada halagador para la presente gestión, debido a las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, que provocó una desaceleración del intercambio de bienes a nivel mundial.