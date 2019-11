El precio de las flores baja hasta en 50% en la Llajta







Opinión.- Liliums, rosas y claveles son las más demandadas por los cochabambinos para adornar las mesas de las almas que llegarán hoy a mediodía, además de adornar sus nichos, en Todos Santos. Su costo redujo debido a que los productores no pudieron sacar las flores a los mercados por las movilizaciones y bloqueos que sectores sostienen desde hace 11 días. Obtuvieron un “permiso de circulación” hace dos días.



Pamela, una comerciante asentada en la calle Uruguay casi Lanza, dijo que la población lleva más los liliums. Su fragancia, durabilidad y colorido son las características que atraen a los compradores. “Son muy buscadas porque demoran en marchitarse dos meses”.



El presidente de la Federación de Flores (Fedeflo), Florencio Araníbar, manifestó que el sector fue “golpeado” por heladas y granizadas, y por los conflictos sociales. Dijo que bajaron los precios de las flores porque deben “rematarlas” antes de que sean pérdidas económicas.



Señaló que los productores calculan la época de siembra para que sus flores salgan para Todos Santos, pero con las movilizaciones no tuvieron la misma venta que el año anterior. “No pudimos llegar a todos los mercados y hubo poca afluencia de compradores. Estamos esperanzados en cumplir nuestras metas de venta hasta el sábado y bajamos los costos porque no podemos quedarnos con producción”.



De acuerdo con las vendedoras, el ramo de liliums está entre 30 y 40 bolivianos. Dependiendo si son las perfumadas. Dijeron que antes vendían hasta en 70 bolivianos.



Las rosas son las que más bajaron. Armaron ramos de 12 unidades y hay desde 5 bolivianos, cuando antes las ofrecían en 15. Los claveles “dobles” están, la docena, en 15 bolivianos y las simples las encuentran desde 5.



Los gladiolos también son buscados. Los ofrecen en 10 bolivianos, la docena. El girasol es una de las novedades para la fiesta de Todos Santos. Maura, otra comerciante, señaló que la población compra este tipo de flores para adornar los ramos que le pondrán a sus difuntos. “Están en medio de rosas, claveles u otras flores”. 10 unidades cuesta 30 bolivianos.



La anastasia es otra de las novedades. Son atractivas por su variedad de colores. Hay lila, blanco, rosa, amarillo y verde. Solo dos unidades tiene un precio de 15 bolivianos.



También son buscadas las pimpinelas, las aticias moradas, las popelinas, los crisantemos, las astromelias, las ilusiones y las siempre vivas. Esta última, se pone de “moda” durante Todos Santos. Hay en varios colores, pero la requerida es la lila. Es una planta que se conserva seca y que parece de papel, además es sumamente económica. El amarro vale 5 bolivianos.



El mercado Calatayud es uno de los más visitados para la compra de flores en el municipio de Cochabamba. Las comerciantes se apuestan en las aceras de las calles Uruguay entre Antezana y Lanza.



Hubo gran afluencia de compradores ayer en este sector.



En Quillacollo se comercializan las flores en la calle Sucre en inmediaciones del coliseo Max Fernández, dijo Araníbar. Fedeflo tiene afiliados a 840 productores.



En Sacaba venden en el mercado central antiguo y nuevo. Al interior y en los alrededores.



En Cochabamba hay cuatro municipios con mayor producción de flores. Se trata de Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe e incluso proveen al mercado nacional, principalmente a La Paz, Sucre. Oruro, Potosí y Tarija.



La Federación de Floricultores del departamento (Fedeflor) cuenta con más de 4.000 afiliados. Para esta celebración se cosecharon alrededor de 40 toneladas de flores.



Teresa Barrionuevo, presidenta de Fedeflor, señaló que incrementan la producción en un 400% para Todos Santos. Normalmente los precios suelen subir hasta en un 50% en esta temporada, pero esta gestión, los costos bajaron.



Acotó que tras gestionar los permisos de circulación lograron sacar camiones con flores hacia otros departamentos.