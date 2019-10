Canelas: Camacho utiliza su liderazgo cívico para intereses políticos a futuro







31/10/2019 - 20:04:26

La Paz, (ABI).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, criticó el jueves los recurrentes cambios de posición del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que obstaculizan una solución al problema generado por un supuesto fraude en las elecciones generales del 20 de octubre, y lamentó que ese dirigente cívico utilice su liderazgo para intereses políticos a futuro, citando como ejemplo a un narcotraficante y terrorista como fue el extinto Pablo Escobar.



"Extrañamente y parece una costumbre que el señor Camacho esté copiando de sus socios de Comunidad Ciudadana. Estos últimos 10 días hemos visto a Luis Fernando Camacho cambiar mucho de opinión en una situación de tensión en la que vivimos, (por lo que) deberíamos ser un poco más responsables con las posiciones políticas que asumimos", consideró.



Canelas informó que el dirigente cívico, quien en un principio había pedido una segunda vuelta electoral para levantar el paro y solucionar el conflicto político actual del país, como demanda de un cabildo realizado en la ciudad de Santa Cruz, y posteriormente demandó nuevas elecciones, volvió el jueves a cambiar de posición y exigió la renuncia del presidente Evo Morales sin consultar a sus bases en un mitin.



"Claro decía anoche el señor Camacho que proponían nuevas elecciones con Evo Morales como candidato, porque si hubiera que modificar esta situación se tiene que pasar antes por un cabildo; sin embargo, hoy, sin pasar por ese cabildo, es decir, el señor Camacho y algunos de sus más cercanos, cambian de opinión y ahora lo que piden es la renuncia del presidente Evo Morales, todo con amenaza del sostenimiento del paro", indicó.



Para Canelas, las decisiones del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz no se toman en un cabildo, sino entre pocas personas que tienen intereses políticos y económicos muy determinados, por lo que "el recurso del cabildo es para disfrazar sus decisiones de cierto carácter democrático y deliberativo que no lo tienen".



"Anoche decía claramente el señor Camacho que la posición del cabildo era nuevas elecciones con Evo Morales de candidato, si así lo decidiéramos, y hoy ha cambiado de opinión en la medida que cree que eso le viene bien a sus intereses políticos y económicos. Creo que nadie en Bolivia se va a sorprender de ver al señor Camacho muy pronto en alguna papeleta electoral", aseguró.



El Ministro de Comunicación lamentó que "Camacho utilice su condición de líder cívico para intereses de corte político" paralizando una ciudad durante casi diez días, algo que -a su juicio- "no es correcto".



Asimismo, reprochó que el líder cívico tenga como ejemplo de vida al avezado terrorista, criminal y político colombiano, Pablo Escobar, para hacer política en el país y pretender castigar, mediante una lista, a aquellos que traicionen sus determinaciones y demandas.



"Creo que las posiciones del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz o algunos comités cívicos no tiene ningún ánimo de buscar la solución al conflicto, por eso creo que, de momento, por los menos hay poco que hablar con ellos y cuando uno ve los ejemplos vitales que tienen para ser política, como Pablo Escobar parece que durante un tiempo no habrá mucho que conversar", consideró.