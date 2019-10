Revilla alerta que se quiere buscar muertos en La Paz y pide evitar violencia







31/10/2019 - 19:35:43

Erbol.- El alcalde Luis Revilla anunció que junto a Comunidad Ciudadana no participarán del cabildo convocado para la noche de este jueves en La Paz, porque tiene información de que se generará violencia y se busca muertos.



“Están tratando de buscar muertos por enfrentamientos esta noche en la ciudad de La Paz, con motivo de esta reunión y no deberíamos caer en ese juego, ningún ciudadano puede caer en ese juego en el que algunos quieren generar violencia y muertes en la ciudad de La Paz”, dijo Revilla.



Revilla señaló que sectores del Gobierno y sectores opositores radicales que están buscando generar violencia. “En La Paz no queremos muertos”, sostuvo.



“No vamos a formar parte de ninguna iniciativa radical que está pretendiendo tomar instituciones, ni de caer en el juego de quienes están buscando los muertos”, recalcó.



El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también se pronunció y aclaró que no ha convocado al cabildo que se realizará la noche de este jueves.



El Alcalde agregó que con Conade se coordinará la realización de un cabildo nacional para la siguiente semana.