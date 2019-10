Rubén exige nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral







31/10/2019 - 19:31:11

Santa Cruz.- La primera autoridad del departamento, Rubén Costas, en conferencia de prensa dijo que el pueblo Boliviano está exigiendo que haya nuevas elecciones, con un Órgano Electoral que no esté al servicio del partido de Gobierno, y que en estos momentos hay que estar unidos, seguir con la presión, porque es la única manera de revertir un proceso totalmente teñido por el fraude. No hay posibilidad de una segunda vuelta, afirmó.



Aclaró que en la formación de la Coordinadora de la Defensa de la Democracia No se estuvo de acuerdo con una auditoria, que ya era extemporánea, y peor si todavía ésta era vinculante. Manifestó su admiración pueblo boliviano, por su heroísmo y lucha por una Bolivia justa.



De igual manera Informó que dos senadores de oposición han presentado las pruebas del fraude, y por eso se va acompañar el clamor de los ciudadanos. La interrupción del Trep fue algo inexplicable y descarado y con eso ya no hay no hay posibilidad alguna de que haya una segunda vuelta, ni una auditoria, sostuvo Rubén.



Consultado sobre el proceso de auditoría de la OEA, indicó que Luis Almagro, representante de esta institución, no es una persona confiable, habiendo tenido sus bamboleos en un inicio, “no solo es el fraude que ha habido en Bolivia de una manera descomunal, descarada y de interrupción en el TREP que no tiene sentido, ni explicación. La convicción del fraude es tan generalizada que ya no hay cabida para una segunda vuelta, ni siquiera para una auditoría internacional”, dijo.