Parada: El gobierno recién está mostrando cifras reales de la desaceleración económica del país







31/10/2019 - 19:29:43

Santa Cruz.- Después de que el Gobierno informó que el crecimiento económico del país es del 3.38%, con lo cual descarta el pago del segundo aguinaldo, el asesor General de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, manifestó que con esto se confirma la desaceleración económica del país y se retrocede 11 años en el crecimiento económico.



“Ahora recién están mostrando cifras más reales de lo que es la desaceleración económica y de los problemas que se pueden ir presentando en el crecimiento económico, ya que la ‘supuesta’ fortaleza que teníamos, se debía a los precios altos de las materias primas y no así a un modelo económico implementado por el MAS”, expresó Parada.



Esto quiere decir que, como está por debajo del 4.5% que políticamente se utilizaba para el pago del doble aguinaldo, este año no se cancelará este beneficio a los trabajadores bolivianos.



Por varios años el Gobierno utilizó políticamente el pago del doble aguinaldo, pero este año el crecimiento económico no llegó al porcentaje mínimo, que es 4.5% y esto se debe a que en estos momentos Latinoamérica atraviesa una situación similar a la que vive Bolivia, con una economía que no estaba blindada.