Camacho y Pumari rechazan tregua y exigen la salida de Evo del poder







31/10/2019 - 19:26:51

Erbol.- Luego de que el Presidente pidió suspender los paros y movilizaciones mientras se espera los resultados de la auditoría electoral de la OEA, los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari rechazaron la tregua y exigieron la salida de Evo Morales del poder.



El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exigió además la renuncia de de Evo Morales. Al mismo tiempo, exhortó al pueblo cruceño a mantener la calma tras las muertes en el norte cruceño.



“Ahora exigimos la renuncia del presidente Morales lo antes posible. Estas medidas no se van a levantar hasta que el presidente Morales renuncie, porque se está llevando las vidas de los bolivianos, nos está enfrentando entre bolivianos, está corriendo sangre del pueblo boliviano y eso no lo podemos permitir”, demando el representante cívico cruceño.



Camacho dijo que si el presidente quiere paz, el primer punto es que tiene que renunciar. “No vamos a seguir esperando que el señor Morales siga al mando de este pueblo boliviano con un cuchillo bajo el brazo y con el otro brazo lleva un fusil”, sostuvo.



Aclaró que mantiene su pedido de nuevas elecciones, pero sin la participación del presidente Morales.



Comcipo



“No va a haber tregua, no va a haber en este momento ni feriados, ni el fútbol como él (Evo) menciona. El único cuarto intermedio que vamos a aceptar los cívicos y la población es cuando Evo Morales salga de Palacio de Gobierno”, dijo el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari.



Pumari dijo que con los muertos en Montero se encendió la chispa del enojo. “Lamentamos nuevamente la actitud del gobierno, es la insensibilidad de Evo Morales”, agregó.



Denunció que mientras Morales habla de pacificación, su aparto estatal se mueve para defenestrar a las movilizaciones. “Qué tregua puede haber con un gobierno que está asesinando a la población”, agregó.