Organizaciones sociales siguen llegando a La Paz en respaldo a Morales quien llamó antes a la pacificación







31/10/2019 - 14:53:17

La Paz.- Organizaciones sociales llegaron pasado el mediodía del jueves a la ciudad de La Paz por tres frentes: El Alto, zona Sur y Villa Fátima, para respaldar al presidente Evo Morales, quien al mediodía hizo un llamado a la pacificación y a levantar bloqueos y paros.



Integrantes de las 20 provincias del departamento de La Paz ingresaron por la avenida Kollasuyo, tras concentrarse en la urbe alteña, para arribar hasta el centro de la ciudad.



Félix Conde, representante de la Federación de Campesinos de La Paz, manifestó que existe estado de emergencia en la organización que dirige ante la pretensión de desconocer la victoria de Morales en los comicios.



"La victoria fue contundente, Mesa no quiere auditoría, son lacayos del imperio, tienen odio al campo", indicó según un reporte de la Red Patria Nueva.



El dirigente señaló que Morales salió victorioso en unas elecciones democráticas, por lo que no se permitirá que lo "saquen" del Gobierno.



La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas, Erudita Quispe, señaló que las 20 provincias están movilizadas en defensa de sus votos y de Morales, quien ganó de manera "transparente".



Adelantó que esta noche se instalará una vigilia en el centro de la ciudad, en la plaza San Francisco.



Otra columna ingresó por la zona Sur y estuvo compuesta por campesinos de la provincia Murillo, además de padres de familia y vecinos de Chasquipampa, Ovejuyo y Mallasa.



Una tercera marcha arribó desde Villa Fátima en defensa del voto rural, siempre según la emisora estatal.



"Yungas está molesta, no queremos permitir el racismo de Santa Cruz, por eso Yungas está movilizado, pedimos defensa del voto y de gente que fue agredida", señaló un dirigente de los productores de coca que no se identificó cuando fue entrevistado por la Red Patria Nueva.



Transcurridas las elecciones, el principal contendor de Morales, Carlos Mesa, declaró fraude en los comicios, aunque sin pruebas, y pidió una segunda vuelta, además llamó a la población a movilizarse en lo que denominó la defensa de la democracia.



No obstante, el Gobierno convocó a una auditoría de los comicios a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para transparentar ese proceso.