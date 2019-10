Empresarios ven con alivio que este año no se pague el segundo aguinaldo





31/10/2019

La Paz, (ABI).- El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarums, dijo el jueves que el sector ve con "alivio" que se haya descartado el pago del segundo aguinaldo para este año, ya que, de haberse confirmado el beneficio laboral, hubiera significado un daño al crecimiento de las empresas en el país.



"Los empresarios privados de La Paz tenemos que expresar que esta situación basada en la información del INE, significa un alivio para el empresariado paceño, para el empresariado nacional", señaló en rueda de prensa.



Aseguró que el pago del segundo aguinaldo deriva en el tiempo en un efecto negativo para los empresarios privados.



Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, dijo que "es un respiro" para los empresarios no pagar el segundo aguinaldo este año, porque el desempeño de la economía, principalmente en el área de los hidrocarburos, no da para solventar ese beneficio laboral.



"Indudablemente es un respiro que lo vemos con buenos ojos, lo hemos venido anunciando que no se daba y no se ha dado", señaló.



Ayer, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago Farjat, informó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció 3,38%, entre julio de 2018 a junio de 2019, lo que descarta el pago del segundo aguinaldo correspondiente a esta gestión.



El segundo aguinaldo denominado "Esfuerzo por Bolivia" es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento interanual de julio a junio del PIB esté por encima de 4,5%, como establece el Decreto Supremo 1802 promulgado en 2013.