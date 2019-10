Empresarios apelan a la cordura e inteligencia para pacificar el país







31/10/2019 - 13:55:43

La Paz, (ABI).- Los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, y de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarrunz, pidieron el jueves, por separado, que los sectores movilizados, tras las elecciones generales del 20 de octubre, apelen a la cordura e inteligencia para pacificar el país y evitar más enfrentamientos entre bolivianos.



"Llamamos a la cordura, llamamos al diálogo, que ambas partes encuentren una solución en bien del país", dijo Kempff en contacto con la prensa.



A su juicio, los recientes hechos luctuosos deben permitir encontrar caminos de diálogo para solucionar el conflicto.



En el ámbito económico, dijo que los paros cívicos y bloqueos generaron hasta la fecha un daño económico de 1.100 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.



Solo en el área de las exportaciones, existen pérdidas de 12 millones de dólares diarios debido a los paros, precisó.



Por su parte, el representante del empresariado paceño pidió que ambas partes depongan actitudes intransigentes en busca de una solución democrática.



"Como empresarios no estamos inmersos en el tema político (...) pero indudablemente nos preocupa a todos. Los días de paro son días no trabajados, donde la producción es baja", señaló.



Convocó a no volver la ciudad de La Paz en una suerte de "campo de demostración de fuerzas" y que, con un poco más de inteligencia y cordura, se encuentren caminos de pacificación entre bolivianos.