Evo Morales llama a cuarto intermedio en las movilizaciones hasta que termine la auditoría







31/10/2019 - 13:44:24

La Paz.- El presidente Evo Morales, hizo hoy un llamado para que todas las movilizaciones y bloqueos entren en un cuarto intermedio hasta que la OEA y organismos internacionales concluyan con la auditoría sobre las elecciones generales.



Morales hizo un pedido a todos los sectores y a la prensa que ayuden a pacificar el país. Dijo que se ha de determinar si hubo o no fraude, pero para eso es necesario paficar el país, dijo.



Llamó a pacificar el país, entrar en un cuarto intermedio y a que se levanten los paros y bloqueos. "A los movimientos sociales les pido levantar los bloqueos".



Morales dijo que empieza la fiesta de Todos Santos, hay gente que tiene que viajar a otros departamentos y cómo ha de hacerlo si está todo bloqueado, preguntó.



AUDITORÍA PARA DETERMINAR FRAUDE



El presidente dijo también que ante las denuncias de fraude se ha convocado a la Organización de Estados Americanos y organismos internacionales a que hagan una auditoría.



"Somos transparentes, no tenemos nada que ocultar. Pese a que hay resultados finales dijimos que se tiene que determinar si hubo o no fraude".



Explicó que en su forma de ser como persona, como dirigente sindical y ahora como presidente no está el utilizar alguna institución para hacer fraude para engañar al publo.



SOMOS HERMANOS, SOMOS FAMILIA



Por otro lado, Morales dijo que duele mucho que entre hermanos bolivianos nos estemos enfrentando. "No entiendo como un grupo puede golpear a los hermanos, quemar instituciones, quemar ánforas".



Morales pidió que "no nos enfrentemos ni maltratemos entre hermanos, finalmente somos familia", enfatizó.



Añadió que todos juntos hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro y que todo se puede arruinar por desconocer las elecciones.



Finalmente, dijo refiréndose a las dos muertes en Montero, que le ha pedido al Ministerio Público que investigue caiga quien caiga. "Lamento mucho lo que ha pasado ayer".



Dijo también que ahora estamos enfrentados, pero después somos hermanos y sabemos como pacificar el país, trabajando por justicial social y desarrollo del pueblo boliviano, concluyó