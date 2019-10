Sectores afines al MAS marchan rumbo al centro de La Paz en respaldo a Morales







31/10/2019 - 12:44:59

La Razón.- Con gritos de "¡Evo, amigo, el pueblo está contigo!" y "Evo no estás solo!", cerca de una decena de sectores sociales afines al Gobierno marchan este jueves desde distintos puntos de la ciudad de La Paz rumbo a la plaza Murillo, con el fin de respaldar al presidente Evo Morales.



Los primeros en asumir esta medida de protesta fueron los choferes y comerciantes de la zona de Huallany, que atravesaron la zona de Achumani, donde muy temprano se instaló un punto de bloqueo en la calle 29.



Más tarde, padres de familia de Palca y Cota Cota recorrieron la avenida Ballivián, en Calacoto, donde los bloqueos instalados en las calles 21 y en la 13 fueron levantados para permitir el paso de los sectores afines al Gobierno.



A la misma hora, comunarios interculturales de las provincias Nor y Sur Yungas llegaron hasta la tranca de Urujara para de ahí dirigirse hasta el centro paceño.



“Estamos yendo a respaldar al Presidente y a hacer respetar el voto rural, con nuestras bases vamos a evitar que haya un golpe de Estado, no vamos a permitir que haya más bloqueos y vamos a llegar hasta la plaza Murillo donde instalaremos una vigilia”, dijo uno de los dirigentes de este sector a la red ATB.



Campesino afiliados a la Central Agraria “La Cumbre” también recorrieron la zona Sur para, según dijeron, pedir el respeto a su voto, al igual que habitantes de la Comunidad Indígena Originaria Primera sección Achumani, de Rio Abajo y del Illimani.



Más tarde, se tiene previsto una marcha de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, que bajará de la ciudad de El Alto rumbo a kilómetro cero.



Morales llamó a los sectores que lo respaldan a movilizarse contra lo que el considera es un intento de “golpe de estado” que estarían planificando los opositores y cívicos que llevan adelante un paro indefinido en rechazo a los resultados de las elecciones del 20 de octubre.



Similar panorama se vivió el martes y miércoles, donde mineros y campesinos marcharon por el centro paceño en respaldo a Morales que obtuvo una victoria con el 47,07% de los votos.