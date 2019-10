Evo, tras muertes en Montero: Vamos a seguir aguantando







31/10/2019 - 12:32:42

Correo del Sur.- El presidente Evo Morales advirtió hace unos momentos que hoy, jueves, se busca gestar un "segundo golpe de Estado" después del fracaso de un primero el martes. También expresó sus condolencias a las familias de los muertos en Montero y atribuyó los hechos violentos de ayer a la derecha que “no acepta nuestro triunfo” en las elecciones del 20 de octubre. Al respecto, dijo: “vamos a seguir aguantando”.



En la entrega de Unidad Educativa “Franz Tamayo”, en El Alto, el mandatario empezó su discurso expresando su pesar por los hechos violentos en la ciudad cruceña –donde dos personas murieron por impacto de bala–, mas no habló de investigar los sucesos, que la dirigencia cívica y la oposición atribuyen a militantes del oficialismo.



Morales remarcó que el origen de las muertes está en las movilizaciones que desde hace dos semanas se viven en gran parte del país. “Ganamos e implementan la violencia contra el pueblo boliviano”, dijo sobre su triunfo en los comicios generales.



Denunció que el pasado martes, en La Paz, fracasó un intento de golpe de Estado. Ese día, según Morales, los movilizados iban a crear tensión en la Casa Grande del Pueblo –el Palacio de Gobierno–, pero “los movimientos sociales van a defender nuestro proceso”.



Agregó que la derecha “inventa tantas cosas” para cuestionar el proceso de cambio y el resultado de las elecciones. “Mentira y mentira, ofensa y ofensa, provoca y provoca, humilla y humilla”, remarcó.



De esa forma, indicó que “aguantamos y vamos a seguir aguantando” en el Gobierno, porque “el pueblo ha ganado las elecciones (…) se gana en cancha, no en mesa”, insistió.



Así, agradeció a todos “por el apoyo. Ganamos las elecciones con amplia mayoría, aunque quisiéramos ganar siempre con más votos”.



Como habitualmente hace en sus discursos, Morales defendió los logros de su gobierno indicando que “hemos demostrado que Bolivia tiene esperanza, futuro”. En este punto agregó que el país puede seguir creciendo económicamente sobre la base de la industrialización y, además, ir camino a sustituir la importación.



El Jefe de Estado sostuvo que “la derecha ha hecho tomar” en Potosí, Sucre y Santa Cruz las oficinas de Impuestos (Servicio de Impuestos Nacionales), por “mezquindad de algunos grupos”, y que esas acciones constituyen una forma de atentar contra la economía de tal manera que no haya recaudación para el Estado.