EE.UU.:Cámara de Representantes aprueba proceso de juicio político a Trump







31/10/2019 - 12:18:46

VOA.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que establece formalmente el proceso por el cual las comisiones continuarán llevando a cabo la investigación sobre si el presidente Donald Trump debe enfrentar un juicio político.



La votación mostró la división en la Cámara entre la mayoría demócrata, con 232 votos a favor y 196 en contra. Todos los republicanos rechazaron la resolución y sólo dos demócratas votaron por fuera de la línea de su partido.



"Esta votación es sobre la verdad", dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, durante el debate previo a la votación, "lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia".



La resolución exige realizar audiencias públicas en la Comisión de Inteligencia de la Cámara que finalmente emitirá un informe sobre sus hallazgos y recomendaciones a la Comisión Judicial de la Cámara, que luego sería responsable de decidir si recomendaría si el pleno de la Cámara debe acusar a Trump.



Los demócratas han argumentado que no era necesario presentar una resolución para legitimar el proceso y la minoría republicana, que hasta ahora se han opuesto a la investigación, la ha calificado de ilegítima.



El líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, criticó a los legisladores demócratas, diciendo que el legislativo no "está trabajando para el pueblo americano" al priorizar el juicio político por encima de "dar fondos" al gobierno o aprobar "tratados comerciales".



"Este congreso tiene un récord de emitir más citaciones que leyes", dijo el representante.



Por su parte, Adam Schiff, el jefe del comité de Inteligencia de la Cámara y quien ha sido blanco de las críticas de Trump por liderar la investigación de juicio político, criticó al Departamento de Justicia por no haber indagado cuando conoció la denuncia del informante.



"El trabajo [de la Cámara] ha ocurrido necesariamente a puerta cerrada porque hemos tenido la tarea de encontrar los hechos (....) de la investigación que el Departamento de Justicia se negó a emprender", dijo el legislador durante su intervención en el debate.



Hasta ahora, las comisiones de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión de la Cámara de Representantes han escuchado testimonios a puerta cerrada de diplomáticos y otros funcionarios mientras investigan si Trump debe ser acusado por instar a un país extranjero, Ucrania, a arrojar tierra a un rival político con el objetivo de ayudar a su intento de reelección.



Está previsto que las comisiones escuchen el jueves el testimonio de Timothy Morrison, quien fue el principal asesor de asuntos de Rusia y Europa en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump hasta que renunció el miércoles, según un alto funcionario de la administración.



Los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron el miércoles que quieren escuchar al exasesor de seguridad nacional John Bolton y le pidieron que testifique la próxima semana.



Varios testigos han declarado que Bolton estaba profundamente preocupado porque el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, estaba trabajando detrás de escena para presionar a Ucrania para que investigara a los demócratas y al candidato presidencial de 2020 Joe Biden por presunta corrupción, sin que se hayan presentado hasta ahora evidencias.



Bolton ha mantenido un bajo perfil desde que salió de la Casa Blanca. Un abogado de Bolton dice que "no está dispuesto a comparecer voluntariamente", lo que significa que las comisiones de la Cámara de Representantes tendrían que emitir una citación si quieren que comparezca.