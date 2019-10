Mes pide a Morales que repliegue su militancia y levante los bloqueos a las ciudades







31/10/2019 - 11:07:49

La Paz.- El candidato por CC, Carlos Mesa, pidió este jueves al presidente Evo Morales que repliegue a su militancia del MAS y que levante el bloqueo a las ciudades para evitar muertes y enfrentamientos.



El mensaje lo dio a través de su cuenta en redes sociales, a tiempo de expresar sus condolencias a las familias de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, "víctimas de acciones con intención de matar por militantes del MAS que llegaron con violencia el dia de ayer". dijo en alusión a los enfrentamientos en Montero.



“Quiero pedirle a Evo Morales que dé una instrucción clara de que se eliminen los bloqueos sobre las ciudades y que dé orden a los militantes del MAS que están en estas acciones inaceptables de violencia desmedida, que se replieguen y que cesen estos actos”, dijo.



NO CREE EN EL MINISTERIO PÚBLICO MASISTA



Carlos Mesa dijo también que es imprescindible una investigación inmediata sobre las responsabilidades de quienes son los autores de estas dos muertes, "pero no creemos en absoluto en el Ministerio Público masista y en ese contexto pedimos una investigacion imparcial e independiente", enfatizó



De la misma manera, pidió a la gente que está movilizada en las calles en defensa del voto y la demoracia a que continúe, pero exhortando a que cuando se produzcan acciones violentas con evidentes intenciones de parte de militantes del MAS, que se repieguen y que no respondan con violencia.



"Nuestro elemento más importante y nuestra mayor fuerza es la acción pacífica y la acción democrática. Demostrar que con esta filosofía vamos a vencer esta batalla", concluyó