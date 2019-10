Marco Rubio sobre gobierno en disputa de Venezuela: El régimen está realmente estancado







VOA.- El senador estadounidense de Florida, Marco Rubio, dijo que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro se encuentra estancado económicamente y que las sanciones impuestas por Washington se mantendrán mientras Donald Trump siga en la presidencia.



Rubio ha sido uno de los políticos estadounidenses clave en visibilizar la crisis en todos los órdenes que padece Venezuela.



"Estoy de acuerdo, usted podría decir que la oposición está estancada, que las fuerzas democráticas están estancadas", dijo el miércoles Rubio a la cadena de televisión Fox News.



"Pero el régimen está realmente estancado, no pueden viajar al exterior, no tienen acceso a cientos de millones de dólares, sus parientes tampoco pueden viajar como solían hacerlo, no tienen salida a la situación que enfrentan", reafirmó.



Rubio, un senador de origen cubanoamericano a quien se le atribuye importante influencia sobre la política de Trump hacia América Latina, dijo que las dificultades económicas en Venezuela tienen su origen en la corrupción del gobierno de Caracas y al impacto de las sanciones estadounidenses.



"Su capacidad de producción quedó debilitada debido a las sanciones, el debilitamiento aumentó debido a las sanciones, pero comenzó hace mucho tiempo porque se robaron el dinero en lugar de invertirlo", afirmó Rubio.



Venezuela tuvo que recurrir a China y Rusia para rescatar su debilitada economía, resultando en un masivo endeudamiento de miles de millones de dólares.



Rubio señaló que ahora China y Rusia, con influencia y aliados de Maduro, se están cobrando la deuda y lo hacen tomando una buena parte de la producción venezolana de petróleo, la cual venden en el mercado internacional.



"No están generando efectivo, están pagando la deuda que ya tienen con los rusos y los chinos", expresó Rubio. "Están realmente atrapados. Se ven las limitaciones, Maduro ahora está abiertamente dolarizando la economía. La gente que tiene dólares puede comprar productos a precios inflados. Todos los demás están pasando hambre y sufriendo, especialmente los pobres", agregó.



Rubio se refirió también a las situaciones de inestabilidad que se han generado en países como Ecuador y Chile, donde según él, ha habido injerencia por parte de Venezuela y Cuba.



Las violentas protestas en Chile, que han afectado la imagen de la economía más desarrollada de Latinoamérica, han sido denunciadas como obra de Venezuela y Cuba para desestabilizar al país que la derecha del hemisferio considera el ejemplo a seguir.



El número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, ha dicho públicamente que las protestas en Chile han sido "brisas bolivarianas" de las que se ha sentido "muy alegre" y que han tenido mejores resultados de los esperados.



Rubio dijo el miércoles a la cadena estadounidense que "existen elementos para sospechar que izquierdistas de Venezuela y de Cuba están involucrados".



"No sólo en los eventos en Chile, sino también en los eventos en Ecuador, en Argentina y en la reciente elección que parece hacer sido robada en Bolivia", indicó en referencia a la victoria del presidente Evo Morales, tildada de fraudulenta por la oposición.