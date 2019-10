Mesera gana 50.000 dólares tras recibir de propina un boleto ganador de la lotería







31/10/2019 - 10:18:53

RT.- Una mesera de Misuri (EE.UU.) recibió una generosa propina valorada en 50.000 dólares cuando un cliente, sin saberlo, le dejó un boleto ganador de la lotería. Al parecer, esta práctica era habitual por parte del consumidor, que solía regalar los boletos del juego como parte de la propina a los trabajadores del lugar.



Taylor Russey, de 33 años, fue la afortunada mesera del bar Bleacher"s Bar, ubicado en la ciudad de O"Fallon. "Hace esto de vez en cuando, y cuando lo hace, él regularmente también deja propinas", afirmó la trabajadora a New York Post.



El día de suerte fue el 18 de octubre y poco después, la lotería anunció los números favorecidos. Cuando el personal del establecimiento supo que el boleto ganador fue vendido en el bar, Russey incluso bromeó: "chicos, ¿quién ganó todo este dinero y no se lo dijo a nadie?".



Poco después, la joven recordó la propina y tras revisar su boleto descubrió que había sido ella la ganadora de la gran suma de dinero. "Me quedé allí por un segundo, miré al cocinero y luego miré el boleto antes de comenzar a reír y luego comencé a llorar", señaló Russey.



Según el reporte del medio estadounidense, el generoso cliente decidió permanecer en el anonimato y la mujer continuará trabajando en el bar, donde lleva casi tres años. Además, la joven comentó que su suerte se ha convertido en una noticia pública y todos la han felicitado.