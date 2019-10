¿Torneo hasta enero? Varios jugadores terminan contrato







31/10/2019 - 07:59:48

Página Siete.- La fecha de conclusión del torneo Clausura es una incógnita y traerá más de un dolor de cabeza a los dirigentes del fútbol nacional. Si el final del certamen se extiende hasta enero del próximo año, varios jugadores no podrán jugar esas últimas fechas, ya que el 31 de diciembre terminan su relación contractual con sus actuales clubes.



Es decir, si determinado jugador termina su contrato el último día de este año, en enero ya no tiene ninguna obligación de seguir jugando en el club con el que cerró su vínculo. En varios casos hay Certificados de Transferencia Internacional (CTI) que tienen esa fecha de vencimiento. Un claro ejemplo es el del brasileño Thomaz Santos de Bolívar que fue prestado a los celestes por el club Sao Paulo de Brasil. Como este caso hay una infinidad en los 14 clubes de la División Profesional.



Son contadas las entidades que tomaron previsiones en los contratos que firmaron con los futbolistas. En lugar de poner una fecha de vencimiento, como el 31 de diciembre, detallaron en el documento que el vínculo fenece a la conclusión del torneo, algo que puede aplicarse a la situación actual en la que existe una incertidumbre total de la fecha en la que terminará el certamen.



Si se tiene que jugar hasta el primer mes del siguiente año, también se afronta un problema normativo de la FIFA que antes del inicio de cada temporada exige a cada asociación nacional lo siguiente: “las fechas de inicio y finalización de los dos periodos de inscripción y de la temporada deben introducirse en el TMS, así como los periodos de inscripción de las competiciones. En circunstancias excepcionales, las asociaciones podrán enmendar o modificar las fechas de sus periodos de inscripción, antes de que comiencen. Una vez iniciado el periodo de inscripción, no podrán alterarse las fechas”.



En el fútbol boliviano, un periodo de inscripción se abrió en enero para que los jugadores puedan pasar de un club a otro; el segundo movimiento de jugadores se produjo a medio año. Tal como cita la norma, la Federación Boliviana de Fútbol podía enmendar su periodo de inscripción, antes de que comience, algo que no pasó porque todo se encontraba dentro de lo normal, pero las suspensiones de fechas y la probabilidad de que el campeonato se extienda hasta enero complica mucho el panorama .



Los protagonistas



Los dirigentes de la FBF prefieren no llegar al extremo de jugar en enero y confían en que la solución a los conflictos llegará en los próximos días.



El presidente de la federación, César Salinas, sostuvo que, “lo que tendríamos que hacer es jugar domingo, miércoles para acabar lo antes posible. Sobre la exigencia que tiene Conmebol de tener a los inscritos hasta el 15 de diciembre, ellos entenderán que esta situación está al margen de nuestra voluntad y del fixture que originalmente lo teníamos planeado para que concluya el 11 de diciembre”, aseguró



Salinas agregó que mientras no se pueda tener la seguridad en los partidos, no habrá una solución. “Estamos sujetos a que se pueda solucionar los problemas sociales”.



El director de competiciones de la entidad federativa, Adrián Monje, reiteró que no se cruza por la mente de la dirigencia dar por concluido el campeonato. “Hay muchos intereses de parte de los clubes, ya que para una clasificación a la Copa Libertadores están en juego tres millones de dólares y hay otros grupo de entidades que están jugando el tema del descenso de categoría”.



Vladimir Castellón, delantero de Bolívar, expresó que no tendría problemas en jugar durante las fiestas de fin de año o en enero próximo. “Todos los años pasamos Navidad y Año Nuevo jugando. No creo que sea un inconveniente para nosotros. Hay que ser agradecidos por el trabajo que tenemos, por la oportunidad de jugar. Es un criterio personal, por ahí algunos se pueden molestar pero para mí no es inconveniente”.



El calendario puede aguantar la suspensión de un par de fechas más, las jornadas 20 y 21, luego habrá que ir pensando en jugar hasta fines de diciembre, pero lo complicado será hacerlo en enero por la cantidad de problemas que se pueden generar reglamentariamente.



Reunión con la Tv



Derechos El director de competiciones de la FBF, Adrián Monje, sostuvo que tiene previsto reunirse el lunes con la empresa que tiene los derechos de televisión de la División Profesional.



Un día “Vamos a proponer a la empresa que las reprogramaciones se jueguen un solo día y no en dos, para que los clubes tengan posteriormente tiempo de poder alistar la siguiente fecha y empezar a acelerar el torneo”, explicó Monje.



FIFA El directivo también descartó de pleno que se piense en desechar la fecha FIFA que tiene la Selección para jugar el campeonato. “Los amistosos de la Selección se juegan. Si hay acuerdo de los clubes para jugar sin sus convocados no hay ningún problema”, anotó Monje.