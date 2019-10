FBF ve conveniente parar el fútbol hasta nuevo aviso







31/10/2019 - 07:58:26

Opinión.- Por cuarta vez en poco más de dos semanas, la pelota será “retenida”. Sin embargo, en esta ocasión, todo indica que el hecho será por “tiempo indefinido”. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ve “recomendable” asumir dicha postura, aún cuando el fixture del balompié nacional se vea absolutamente compromido.



Ayer, en horas del mediodía, el director de la División Aficionados de la Federación, Rolando Aramayo, le refería a EL LÍDER que “la única posibilidad para que no fuera postergada la fecha 20 del torneo Clausura era que, hasta la mañana de hoy, la agitación y los bloqueos en las calles del país lleguen a su fin”. Esa fue la única condición que advirtió el establecimiento federativo para que, por fin, el campeonato se reactive.



Más tarde, fue el vicepresidente de la institución, Robert Blanco, quien se encargó de pedir que el campeonato sea suspendido por tiempo indefinido.



“Lo hablé con el Presidente de la FBF y le dije que manden una carta a los 14 clubes. Manifestar que está suspendido el fútbol hasta nuevo aviso”. Esto, de acuerdo con el portal oxigeno.bo.



Aramayo, por su parte, consideró la dificultad de los clubes en sobrellevar los aspectos logísticos para los partidos.



“Si hasta el día de mañana en la mañana (por hoy) no se soluciona el problema, es imposible que se jeugue la fecha 20”.



El directivo cochabambino, extitular de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), explicó que ello responde a los tiempos que supone el proceso logístico.



“Hay que considerar los traslados de cada equipo que juega de visitante. También necesitan prever la compra de los pasajes aéreos y el pago del hospedaje. Los conjuntos locales deben dosificar entradas, organizarse con la Policía y los servicios paramédicos. Todo ello es difícil de realizar en 24 horas”, analizó, a tiempo de recordar que hubo antecedentes de suspensiones en años pasados, sin embargo, “nunca con esta magnitud”.



Además de la traba económica que enfrentan los 14 clubes profesionales por la paralización de la actividad, otro de los problemas en puerta es el compromiso de cumplir con todos los partidos con la empresa que televisa los cotejos.



La sucesión de inconvenientes crece. “Preocupan los derechos televisivos, la preparación de la Selección y una serie de hechos que produce daño colateralmente. Los equipos están pagando sueldos sin recaudar absolutamente nada. El tema es multiplicador”.



El presidente de la FBF, César Salinas, reforzó ayer la posición de que el Clausura no se declarará “desierto”. Esto, luego de que algunas instituciones del oriente del país propusieran la posibilidad de que se suspenda definitivamente el torneo.



Wilstermann quiere que haya una reunión urgente con los 14 clubes que hacen a la División Profesional.