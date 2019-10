Wilstermann sugiere reunión de emergencia







El País.- La dirigencia del club Wilstermann sugiere que la Federación Boliviana de Fútbol mediante la División Profesional convoque a una reunión a los delgados de los 14 clubes con el fin de que todos analicen los conflictos sociales que se registran en el país y que no permiten el normal desarrollo del Campeonato Clausura.



«Estamos a la espera de ser convocados para un Consejo Superior inmediatamente se solucione los problemas para analizar entre los clubes cuáles son los pasos a seguir, esperemos que estas determinaciones no solo las tome la Comisión Técnica ya que es un problema de todos los involucrados. Estaremos atentos a la convocatoria de la Federación», subrayó Renán Quiroga directivo del club aviador.



Las declaraciones las realizó en contacto con ATB Radio en la ciudad de La Paz, el directivo también expresó su preocupación por la convulsión social que continúan el país, particularmente Cochabamba donde día a día se registran enfrentamientos entre «bloqueadores y los que desbloquean» causando zozobra entre los transeúntes.



«Lamentablemente esto está pasando día a día, como dirigentes debemos preservar el bienestar de los jugadores, el cuerpo técnico toma determinaciones como por ejemplo suspender entrenamientos como pasó en las pasadas horas; los jugadores realizar largas caminatas, por eso se desarrollan los trabajos muy temprano», añadió el directivo.



Para este miércoles estaba programada la práctica matinal, pero el entrenador Cristian Díaz determinó suspender el trabajo precisamente por los enfrentamientos que se registraron en la ciudad de Cochabamba. De acuerdo con el rol de partidos el plantel tiene que enfrentar a San José el día domingo en el estadio Félix Capriles, por la fecha XX, no se jugaron las jornadas (XVII, XVIII Y XIX).