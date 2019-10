Chile ratifica a Santiago como sede de la final de la Copa Libertadores







31/10/2019 - 07:55:14

Los Tiempos.- En Chile no cesa la convulsión social. Las manifestaciones y los incidentes contra el Gobierno obligaron a la suspensión de la realización en ese país de la COP25 y de la APEC, las dos reuniones multilaterales más importantes que se iban a efectuar antes de fin de año. Sin embargo, no corre peligro la realización de la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo, prevista para el sábado 23 de noviembre en el Estadio Nacional, desde las 17:30.



La ratificación del duelo decisivo llegó en las palabras de la ministra de Deportes trasandina, Cecilia Pérez: “Le he comunicado a Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) a nombre del presidente de Chile, Sebastián Piñera, nuestra firme voluntad y compromiso de realizar la final de la Copa Libertadores en nuestro país. Será una fiesta deportiva”, manifestó ayer, en rueda de prensa.



“Desde Conmebol agradecemos el compromiso mostrado por el Gobierno de Chile para garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de la Final Única de la Conmebol @Libertadores 2019. La final es la celebración del fútbol con y para el pueblo chileno. Seguimos avanzando”, indicó por su parte un mensaje de Conmebol en su cuenta de Twitter.



Esta vía libre para el partido organizado por Conmebol va a contramano de la decisión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile que ayer anunció la suspensión de la próxima jornada del campeonato local a causa de las protestas. De hecho, el torneo trasandino doméstico había sufrido también la interrupción de las dos jornadas anteriores.



49 MIL ESPECTADORES, EL AFORO DEL ESTADIO



El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile tiene capacidad para 49 mil espectadores sentados, pero tanto River Plate como Flamengo sólo cuentan con 12.500 tickets de la Categoría 3 (cabeceras Norte y Sur) con un costo de 80 dólares.



El resto de las entradas de las Categorías 1 (tribuna Pacífico) y 2 (tribuna Andes), con costos que iban desde los 100 a 250 dólares, ya fueron vendidas a diferentes fanáticos de 62 países de todo el mundo.



Así, poco más de la mitad del estadio de la capital chilena estará ocupado por socios de River Plate argentino y Flamengo brasileño.