Jugar en Navidad obligará a clubes a extender los contratos







31/10/2019 - 07:54:03

Diez.- Con la posibilidad de suspender la jornada 20 del Clausura y extender la culminación del torneo más allá del 15 de diciembre, varios clubes de la división profesional se verán obligados a revisar los contratos de sus jugadores para no quedarse cortos en su plantilla a final de temporada.



El fútbol boliviano cumplió este miércoles su primera semana sin partidos con la postergación de las jornadas 17, 18 y 19. La comisión técnica interina de la División Profesional emitirá el jueves su decisión sobre la disputa de la fecha del fin de semana, pero todo anticipa la suspensión de los partidos por el clima social en el país.



Algunos clubes, como San José y Nacional Potosí mostraron su preocupación por el receso obligado del fútbol y sus consecuencias a futuro, la principal, es buscar un presupuesto extra para la permanencia de sus jugadores, en caso que se juegue durante Navidad y Año Nuevo para culminar el Clausura.



El secretario de la banda roja, Óscar Careaga, afirmó que la semana de paro ocasiona pérdidas a Nacional Potosí, al igual que otros clubes del país. “Si sumamos la cuarta fecha ahí estamos en un descalabro económico”, mencionó el dirigente potosino.



Agregó que la extensión de los contratos deberá pasar por una reunión entre la FBF, clubes y la representación de los jugadores (Fabol) puesto que la pausa surge por la problemática nacional y no así por los actores del fútbol.



San José quiere jugar



En San José, equipo que debe dos meses de sueldo, la postergación de partidos asfixia su economía por no jugar cotejos de local para tener recaudación. El equipo debió jugar con Sport Boys (jueves 24 de octubre) y Oriente Petrolero (miércoles 30 de octubre).



El presidente del santo, Wilson Martínez, mencionó la predisposición de trasladarse a Cochabamba para enfrentarse a Wilstermann el domingo, en el estadio Félix Capriles y gestionar un partido con Bolívar, el miércoles 6 de noviembre en Oruro, de mantenerse los paros en el país.



El titular santo manifestó su preocupación por los contratos con sus jugadores que finalizan el 20 de diciembre y dificultad para retenerlos, sobre todo a los extranjeros.