Cámara de Comercio reporta pérdidas de $us 1.100 millones al PIB de Bolivia





31/10/2019 - 07:49:42

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, reportó el miércoles que los conflictos sociales, derivados de los bloqueos y paros cívicos en algunas regiones del país, ocasionaron una pérdida de 1.100 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia.



"Si tomamos en cuenta los días que estamos afectados, tenemos aproximadamente 1.100 millones de dólares de afectación al PIB", informó en conferencia de prensa.



Señaló que solo el sector empresarial del país pierde por día de bloqueo alrededor de 12 millones de dólares, principalmente los departamentos de Santa Cruz, Tarija y La Paz.



Si se incluyen a otros sectores, en el país la pérdida asciende 108 millones de dólares por día de paro, agregó el presidente de la CNC.



Kempff señaló que la CNC hace votos por que se encuentren escenarios de diálogo que permitan encontrar una solución al conflicto.



El 20 de octubre, domingo de elecciones, tras concluir la jornada de votación, un envalentonado Carlos Mesa salió a la prensa y, fundado en resultados preliminares no oficiales al 83% del conteo de votos, aseguró que logró forzar una segunda vuelta.



No obstante, luego de que el Tribunal Supremo Electoral difundiera gradualmente los resultados del cómputo oficial que daban la victoria a Evo Morales en primera ronda, Mesa y algunos comités cívicos del país llamaron a la población a movilizarse en un intento por desconocer la legitimidad del Órgano Electoral, lo que derivó en una ola de paros y marchas violentas que terminaron en la quema de instituciones públicas y entes electorales.