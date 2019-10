La producción de pollo y huevo cae en 40% por los bloqueos







Los Tiempos.- Tras casi dos semanas de conflictos sociales, la producción de huevo y de carne de pollo ha disminuido en 40 por ciento porque los bloqueos impiden la llegada desde Santa Cruz del alimento para las aves. Además, hay 30 mil pollitos bebé que han comenzado a morir porque los camiones que los traen no pueden pasar el bloqueo en la zona de Bulo Bulo, indicó el presidente del sector avicultor de Cochabamba, Héctor Cordero.



El representante explicó que si el conflicto no se soluciona lo antes posible, la producción de pollo para las fiestas de fin de año corre riesgo.



“La Comité de Defensa de la Democracia (Conade) nos ha dejado pasar, pero en Bulo Bulo no nos dejan pasar. Ya hemos tratado de hablar con (los dirigentes masistas) Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez, pero nos dicen que debemos esperar la conclusión de un ampliado”, dijo.



Más de 5 mil pollitos bebé han muerto en este punto por deshidratación, ya que no pueden resistir más de 12 horas en esas condiciones. “Esos pollitos ya deberían estar en granja y si llegan vivos igual van a morir”, explicó Cordero.



En el departamento hay 3 mil productores de pollo y huevo, de los cuales el 60 por ciento produce pollo parrillero y el 30 por ciento, huevo. Ambos sectores albergan a más de 4 millones de aves.



Los productores abastecen a todo el país con 1,2 millones de kilos de pollo parrillero y 13,5 millones de huevos al mes.



El representante indicó los productores tiene problemas para hallar cascarilla de soya, sorgo y maíz. Si el desabasteciendo continúa por la falta de alimento, las aves comenzarán a comerse entre ellas. “Estamos muy preocupados porque se está poniendo en riesgo el abastecimiento de pollo para Navidad y Año Nuevo”, dijo.



PORCINOCULTORES NO TIENEN ALIMENTO



La Asociación de Porcinocultores de Cochabamba (Adepor) también se encuentra afectada por la falta de alimento y debe recurrir a comprar desperdicios para alimentar a los animales, informó el representante de sector, Germán Aguilar.



El representante explicó que algunos productores recurren a la compra de fruta y verdura que se descarta en los mercados.



Los porcinocultores del departamento abastecen los mercados del país con mil toneladas de carne de cerco cada mes.



Cochabamba cuenta con mil vientres y unos 3 mil porcinocultores.