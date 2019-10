Por cada día de paro, dejan de circular Bs 110 millones en Cochabamba







31/10/2019 - 07:47:58

Los Tiempos.- Por cada da día de paro, dejan de circular en Cochabamba 110 millones de bolivianos, informó el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott.



El representante indicó que los sectores más afectados son los hoteleros, industria, restaurantes, bananeros, transporte, avicultores, floricultores y productores de leche, entre varios otros.



Todos estos sectores han manifestado sus molestias por los conflictos que les han causado la perdida de millones de bolivianos.



El sector de los productores bananeros indicó que tiene 100 camiones con banano de exportación retenidos en Santa Cruz que no pueden llegar a Argentina y han reportado una pérdida de un millón de dólares.



Los floricultores también lamentan una pérdida de 20 millones bolivianos por las 40 toneladas de flores producidas para Todos Santos que no podrán distribuirse a otras ciudades del país.



Los productores lecheros han anunciado que hay un daño económico al sector de 6 millones de bolivianos porque a causa de los bloqueos la leche no se puede entregar a la empresa PIL. El sector produce 350 mil litros de leche diarios y anuncia organizarse para desbloquear.



El asesor de la Cámara Agropecuario de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, indicó que hay gran preocupación por la situación del sector productivo en Cochabamba por los conflictos sociales. “Hay gran pérdida”, dijo.