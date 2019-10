Bloqueos en la zona sur de La Paz obligan a postergar la Fipaz 2019







31/10/2019 - 07:44:22

La Paz, (ABI).- La decimoctava edición de la Feria Internacional de La Paz (Fipaz-2019), que debió iniciar este 30 de octubre, se postergó hasta nuevo aviso, informó el presidente ejecutivo de la muestra ferial, Gerardo Dick.



"Debido a los conflictos sociales que se viven en la ciudad de La Paz y el resto del país, hemos decidido suspender la realización de la Fipaz 2019. Hemos comunicado esta postura a las empresas participantes y lo aceptaron", dijo Dick.



Mencionó que aplazar el inicio de la mayor muestra ferial del departamento de La Paz no estaba previsto.



A decir del empresario, aún no se tiene una fecha tentativa, pero se estima que se la realice en diciembre, para que las familias paceñas y el conjunto de los bolivianos visiten la mayor expresión empresarial del occidente del país.



"Estamos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de los administradores del campo ferial; nosotros estimamos que la feria se realice en diciembre y tenga un tono navideño para reunir a las familias paceñas y bolivianas, y olvidar todo lo que se está viviendo actualmente", mencionó.



El evento ferial reunirá a 650 empresas nacionales e internacionales y proyecta generar un movimiento económico mayor a $us 55 millones.