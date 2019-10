Grupo de académicos establece 10 requisitos para la realización de la auditoría de la OEA







31/10/2019 - 07:29:41

Brújula Digital.- Un grupo de académicos bolivianos distribuyó este miércoles un comunicado en el que señalan cuáles deben ser los 10 requisitos para que se pueda realizar una auditoría a las elecciones que sea creíble y que sirva para la pacificación del país, entre los que se encuentra la necesidad de contar con “garantes internacionales”.



“Esta auditoría internacional debe ser irrestricta, amplia, integral y vinculante. En ese sentido, el Memorándum de Entendimiento que se suscriba con la OEA y que defina el alcance y términos de referencia debe ser concertado con las partes en conflicto”, expresan los firmantes, como otro de los requisitos.



Entre los que suscriben el documento están Iván Arias, Francesco Zaratti, José Gabriel Espinoza, Yerko Ilijic, Bernardo Pacheco, Hugo Arévalo, Abel Villca y una treintena más.



“Los ciudadanos firmantes nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional para expresarles nuestra profunda preocupación por el clima de enfrentamiento social que vive Bolivia. La falta de confianza en las instituciones que administraron el proceso electoral y los llamados a la confrontación por parte de la cabeza del Gobierno no contribuyen a una salida pacífica y consensuada a este conflicto”, dicen los firmantes.



Agregan que “la mayor amenaza para la credibilidad de la auditoría” es que los equipos informáticos, así como la documentación correspondiente, “hayan sido o estén siendo manipulados”, por lo que es necesario “que estos elementos queden, de manera inmediata, bajo custodia de una instancia imparcial”.



Estos son los 10 puntos identificados por el documento:



1) La auditoría internacional, a realizarse por expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), debe tener por garantes y observadores del proceso a distintos Estados, representantes de la Unión Europea y entidades académicas nacionales a ser designados por las diferentes partes involucradas en el conflicto (fuerzas políticas y sociedad civil).



2) Esta auditoría internacional debe ser irrestricta, amplia, integral y vinculante. En ese sentido, el Memorándum de Entendimiento que se suscriba con la OEA y que defina el alcance y términos de referencia debe ser concertado con las partes en conflicto.



3) Estimamos que la auditoría puede encontrar irregularidades corregibles o un fraude manifiesto.



Si se encontraran irregularidades que hayan modificado los resultados, deberá llamarse a una segunda vuelta electoral.



Si se prueba un fraude, las elecciones deberán ser anuladas y convocarse a nuevos comicios.



4) La auditoría debe cubrir de manera completa y extensa los sistemas informáticos utilizados durante el proceso electoral para establecer si han sufrido vulnerabilidades y si se contaban con las medidas de seguridad necesarias. Además, se debe constatar la existencia o no de sistemas no legales de funcionamiento paralelo.



5) También se debe auditar el código fuente de todo el sistema informático para rastrear posibles modificaciones sistemáticas; las bases de datos obtenidas durante el proceso de votación; los registros de los servidores en general; y los registros de acceso a las bases de datos.



6) Por otro lado, es necesario establecer mecanismos de auditoria a las imágenes digitales de las actas, las copias físicas en poder de los partidos y las actas físicas en poder del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la validez de las actas.



7) También es necesario evaluar la cadena de custodia de las actas desde el momento en el que salieron de los centros de votación hasta el momento en el que fueron computadas y cargadas a los sistemas informáticos.



8) Es crucial evaluar el padrón electoral para indagar sobre las denuncias de votación a nombre de personas fallecidas y el doble registro de votantes.



9) Es ineludible auditar el conteo del TREP y su posible manipulación la noche del 20 de octubre.



10) La auditoría debe ser realizada en un tiempo corto que, sin embargo, no comprometa la eficiencia del proceso, evitando que se supere el tiempo de mandato de los actuales gobernantes.



Los otros firmante son Susana Capobianco, Ramio Orías, Cristian Nogales, Soraya Román, LiLy Peñaranda, José Luis Carvajal, Rafael López, Germán Molina, Ricardo Aguilar, Marcelo Arequipa, Robert Brockmann S., Amalia Álvarez, Marcos Andrade, Raúl Peñaranda, Carlos Schlink, Marcelo Villafani, Joaquín Morales, Jédu Sagárnaga, José Carlos Campero, Carlos Rodrigo Zapata, Hugo Arévalo, Felipe Antonio Seoane, Andrés Guzmán, Diego Ayo, Javier Badani, Claudia Muñoz-Reyes, Alfonso Finot, Iván Finot, Ana María Solares, Franz Marcelo Gómez, Sonia Dávila, Walter Arancibia y Cecilia Salazar.