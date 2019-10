TSE desmiente tres denuncias que apuntan a empañar proceso electoral y reitera su transparencia







31/10/2019 - 07:14:34

La Paz, (ABI).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) desmintió el miércoles por la noche tres denuncias que apuntan a ensombrecer el proceso electoral que se vivió en Bolivia el 20 de octubre, y reiteró la transparencia de esos comicios.



El vocal Idelfonso Mamani aseguró en relación a la denuncia referida a la alteración de actas y el incremento de votantes que irían a favorecer al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) que no son evidentes y tampoco tienen sustento.



Aseveró que si bien el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) emitió datos primarios, en el cómputo oficial se verificó que existía en la casilla de observaciones la corrección del número de votos que cada partido recibió en las mesas de votación.



"En todas las actas el jurado de mesa registra la votación obtenida por cada organización política, en todas las mesas instaladas a nivel nacional y en el voto en el extranjero, se ha registrado tal cual ha sido el resultado de la votación", dijo en conferencia de prensa.



Mamani hizo una explicación con ejemplos de actas en las que en uno de los casos se establecía que había mayoría de votos para el MAS y le quitaba a CC; sin embargo, dijo que en el casillero de observaciones el jurado enmendó esa falla y ese elemento fue tomado en cuenta en el cómputo oficial.



En relación a la denuncia de que en 64 mesas se identificó más votos para el oficialismo que la cantidad de inscritos, el vocal aseguró que no existe esa figura porque en cada acta está el número de inscritos y quienes fueron a votar, aspecto que fue constatado por los delegados de los partidos políticos en cada mesa.



"Era importante hacer estas aclaraciones porque la información debe ser manejada de manera correcta", añadió.



Respecto a las denuncias del senador de oposición Yerko Núñez en sentido de que la presidenta del TSE tomó la decisión unilateral de parar el TREP, Mamani explicó que los vocales tenían una proyección de emisión rápida de los votos al 80% que fue superado, por tanto negó que haya existido tal extremo.



Afirmó que en el informe de la empresa Neotec encargada de administrar el TREP se establece que el resultado final del cómputo al cien por cien de las actas computadas es similar al resultado final del TREP al 95,63% de las actas verificadas ambos resultados muestran una diferencia mayor al 10% entre los dos primeros candidatos.



En otra parte del informe que dio lectura el vocal dice que "la base de datos del TREP en ningún momento fue comprometida o alterada, esta base de datos refleja fielmente los datos e imágenes ingresadas por los operadores de transcripción de los resultados de los recintos".



"Los datos son fidedignos, eso es el resultado de la votación", señaló y afirmó que ni la electricidad ni el sistema sufrieron corte alguno como se denunció.



En cuanto a la denuncia del senador Arturo Murillo quien con imágenes mostró el ingreso y salida del vehículo oficial de la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, del Banco Central de Bolivia (BCB), el vocal precisó que ese ingreso se debe a que se tenía que hacer entrega de un CD en sobre lacrado donde se encontraba el código fuente del sistema de cómputo en el que participó un Notario de Fe Pública.



"Tenemos toda la documentación (...) Todo transparente, no hay una sola actuación de esta sala que haga dudar sobre la transparencia, una sola acción", insistió.



Finalmente, el vocal aseguró que el TSE tiene toda la certificación de los tribunales departamentales en la que se refleja la presencia de los delegados de mesa de las organizaciones políticas con nombre y firma en el proceso de cómputo de esa instancia.



"Queremos indicar como TSE que la votación y los resultados de la elección del pasado 20 de octubre son sagrados y serán respetados porque esa es la voluntad popular soberana", concluyó.