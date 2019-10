Empresa dice que Choque ordenó frenar TREP por tendencia del voto







31/10/2019 - 07:12:18

Los Tiempos.- La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, ordenó, vía teléfono la noche del domingo 20 de octubre, la paralización del conteo rápido de actas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), porque había un “cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC”.



Choque, en respuesta, aseguró que el proceso fue transparente, que no existieron cambios en la base de datos del TREP y el cómputo oficial en el corte reportado el 20 de octubre y que estos resultados serán respetados porque ésa es la voluntad del pueblo. Aclararon que están dispuestos a cualquier auditoría y que los próximos días comenzaría el trabajo de la OEA.



“Según la empresa que nos hizo la auditoría para garantizar la transparencia, ejecutado el protocolo de revisión y validación de integridad, la presencia de la dirección de tecnología, se verificó que no existió ningún tipo de alteración de datos”, dijo el vocal Idelfonso Mamani.



Neotec, en su informe sobre la TREP, reveló que el 20 de octubre, aproximadamente a las 20:30, en la sede del TSE, los vocales presentaron los siguientes argumentos para la interrupción: 1) el uso de un servidor no monitoreado; 2) el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor, y 3) el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC.



El informe también revela que aproximadamente a las 20:10 del 20 de octubre, se cortó el Internet en oficinas del Serecí de La Paz, donde se hacía el conteo de la TREP. La hora del corte coincidió con la conferencia de prensa del TSE anunciando los primeros resultados.



Experto: no hay argumentos



El TSE no tenía argumentos técnicos válidos para decidir paralizar la TREP la noche del domingo 20 de octubre, explicó el especialista en sistemas Carlos Olivera.



Olivera, que analizó el informe de la empresa Neotec, desarrolladora de la TREP bajo contrato con el TSE, indicó que los tres motivos que dio el TSE a la firma para suspender la transmisión de las actas no son lo suficientemente fuertes para justificar lo ocurrido.



En el primer punto, Olivera explica que la misma firma indica que el servidor no debió ser usado el día de la elección, como recomendó al TSE que aun así lo hizo. Ese servidor había sido utilizado para el registro de operadores de transmisión de resultados, capacitación y simulacros previos a los comicios por lo que no era necesario un agente monitor, como indicaban los vocales a excepción del ahora exvicepresidente del TSE Antonio Costas, quien no estuvo presente en la mencionada reunión.



En cuanto al aumento del tráfico de la verificación de actas en el servidor mencionado, Olivera resalta que era algo normal y que ocurrió en pasadas elecciones en la que usó el mismo software. “Si esto el TSE lo vio como una anomalía, debió haber hecho una auditoría rápida”, agregó.



Sobre el cambio de tendencia en la votación del MAS y CC, el último argumento, el especialista dice que hasta antes de que se cortara la TREP el compartimiento de las actas se adecuaba a lo previsto y no parecía haber ningún problema que justificara la interrupción.



Para Olivera, lo más irregular es el corte del Internet deliberadamente para evitar que la TREP siga transmitiendo las actas.