Suman voces de sectores que piden nuevas elecciones







31/10/2019 - 07:11:04

Opinión.- Los dos cabildos realizados ayer en Cochabamba determinaron rechazar la auditoría al proceso electoral y exigir nuevas elecciones. La misma postura fue expresada por representantes de la X Marcha Indígena, del Colegio de Abogados de Santa Cruz, de los cívicos potosinos, de los mineros cooperativistas de ese departamento y del candidato presidencial por Bolivia Dice NO (BDN), Oscar Ortiz.



Las conclusiones de los dos cabildos que se llevaron a cabo en Cochabamba, en la plaza de las Banderas y en el puente caído de la avenida 6 de Agosto, coinciden también en que se mantiene el paro nacional indefinido. Sin embargo, en la zona sur, la gente manifestó además que ni el presidente Evo Morales ni el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, deben participar de las nuevas elecciones.



“NI EVO NI MESA”



En la misma línea, el presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Marco Pumari, señaló ayer que exigen que haya nuevas elecciones y rechazó la auditoría que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral boliviano, según el reporte de Oxígeno. También aseguró que ni Morales ni Mesa tienen el respaldo para asumir la presidencia del país.



El cívico potosino dejó en claro que Mesa solo es un candidato y que la lucha por recuperar la democracia en Bolivia la hace el pueblo.



También en Potosí, los cooperativistas mineros marcharon ayer en la ciudad y pidieron la anulación de las elecciones. Página Siete informó que la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) determinó salir a las calles para expresar la firme defensa de la democracia que costó recuperar en la década del 80. La determinación fue asumida ayer, luego de un debate y análisis minucioso de coyuntura que vive el país, tras las elecciones generales del 20 de octubre.



El ampliado de los cooperativistas decidió que este sector estará con su pueblo y no con los actores políticos que hacen que se enfrente. Así, la Fedecomin se desmarcó de las acciones políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y CC, además —según la decisión— de Comcipo.



PIDEN RENUNCIA



La X Marcha Indígena -que pide la abrogación de las normativas que dan luz verde a las quemas controladas en Santa Cruz y Beni, entre otras demandas- resolvió exigir la nulidad de los resultados de las elecciones nacionales, por considerarlos "fraudulentos", reportó ANF.



Este pronunciamiento fue firmado el domingo por las organizaciones indígenas, aglutinadas en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) orgánica, que forman la columna de la X Marcha y que tras caminar más de 30 días se encuentran en la ciudad de Santa Cruz a la espera de que el Gobierno resuelva sus demandas.



En el documento se afirma que hubo "un megafraude electoral comprobado por la Organización de Estados Americanos y refrendado por la organización de Naciones Unidas (ONU)" y que por ello la X Marcha Indígena decidió "defender la democracia y libertades en la calle".



Los índígenas piden además la renuncia del Presidente y Vicepresidente del Estado “por los abusos y atropellos al pueblo boliviano y por violar la CPE (Constitución Política del Estado)".



PLAZO AL TSE



También desde Santa Cruz, el Colegio de Abogados emitió ayer un pronunciamiento en el que da un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para declarar nulas las elecciones que dan por ganador en primera vuelta al candidato del MAS, Evo Morales, informó El Deber.



El reporte añade que el documento expresa textualmente que “ante el flagrante fraude realizado por el TSE corresponde invocar la nulidad del proceso electoral, en razón de que es nulo cualquier acto contrario a la Constitución Política del Estado y las leyes”.



“El Colegio de Abogados, en conocimiento de las violaciones cometidas a la Ley 026 del Régimen Electoral, las ilegalidades públicamente demostradas en el cierre y cómputo en las actas de escrutinio, otorga un plazo de 72 horas al TSE para que declare de oficio la nulidad de todo proceso eleccionario”.



Asimismo, exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocar a una sesión extraordinaria para definir una norma que convoque a otra elección y cesar de sus funciones a todos los vocales del TSE y de los Tribunales Departamentales.



“Presentar una denuncia penal contra todos los vocales que componen la Sala Plena del TSE y contra todo aquel que resulte autor, cómplice y encubridor de los delitos de manipulación informática en procesos electorales, alteración y ocultación de resultados y otros”, añade.



El líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, agregó, citado por El Deber, que esa será la línea que el Comité seguirá para recuperar la democracia en Bolivia y además se busca castigar a quienes buscaron estafar el voto del pueblo.



Anoche, entrevistado en Red UNO, Camacho reiteró que el pedido de la gente en los cabildos es “un proceso limpio y transparente”. “Hablamos de un nuevo proceso electoral y un nuevo tribunal. Pueden ser los mismos candidatos, no tenemos problemas”. Consultado sobre si se aceptaría la participación de Morales, dijo que no lo decide él y que “hasta ahora” nadie en los cabildos se manifestó sobre el tema.



INVALIDACIÓN



A través de un video en sus redes sociales, Ortiz recordó que la interrupción del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la noche del domingo de las elecciones, constituye "una clara invalidación del proceso electoral" al haberse roto, dijo, cadena de custodia de las actas.



El también senador de Unidad Demócrata (UD) aseguró, citado por Oxígeno, que la auditoría que realizará la OEA al proceso electoral boliviano "carece de sentido" y pidió que se realicen nuevas elecciones en el país.



Además, señaló que a raíz del informe de la empresa Neotec, contratada por el TSE, la elección debería ser anulada. El informe de Neotec señala, entre otras cosas, que la interrupción de la difusión del conteo rápico, el día del voto, se debió a órdenes de los vocales del TSE y a un corte del internet en el Servicio de Registro Cívico (Sereci).



Ortiz quedó en cuarto lugar en las elecciones con el 4.24% de los votos.



Quienes asistieron ayer a la multitudinaria concentración en la plaza de las Banderas comprometieron su participación para hoy en el cabildo nacional simultáneo convocado por el Comité de Defensa de la Democracia, a las 18:00. En La Paz, se llevará a cabo en el puente de la cervecería y en el resto de las ciudades en sus plazas principales.