Los Fernández compartirán escenario en los Latin Grammy 2019







30/10/2019 - 20:39:11

La Verdad.- Por primera vez podremos disfrutar sobre el mismo escenario la presencia de la Dinastía Fernández cantando al unísono en la importante premiación de los Latin Grammy 2019, noticia que está causando furor entre los fanáticos de estas estrellas del regional mexicano.



Los cantantes mexicanos Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández ‘El Potrillo’ y su nieto Alex Fernández, interpretarán juntos algunos temas musicales acompañados por el Mariachi Sol de México en la vigésima edición del galardón que se otorgará a lo mejor de la música latina.



Cabe destacar que la gala que se celebrará el 14 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, haciendo oficial que uno de los atractivos principales de la noche será la presentación inédita de este trío musical, quienes por primera vez cantarán juntos frente al público.



Con este emblemático concierto, Vicente Fernández, también conocido como ‘El Charro de Huentitán’, saldrá de su retiro luego de que se despidiera de los escenarios en el año 2016 con un emblemático show ofrecido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.



Será así como ‘El Potrillo’, el hijo más famoso del intérprete, volverá a aparecer públicamente con su padre después de años de no cantar juntos en un espectáculo, añadiendo ahora, la inigualable voz de Alex, el artista más joven de la familia Fernández.



Cabe destacar que Alex Fernández, quien acaba de empezar su carrera artística, está nominado al premio Grammy para varias categorías como: ‘Mejor Canción Regional Mexicana’ y ‘Mejor Álbum de Música Ranchera’.



No cabe duda que el talento se hereda y en esta ocasión no fue la excepción, y quedará demostrado que la dinastía Fernández sigue poniendo en alto el nombre de México, en este evento tan importante para los latinos en Estados Unidos.