Nuevo hijo de Julio Iglesias ya planea qué hacer con su herencia







30/10/2019 - 20:34:01

Quién.- Bien dicen que tarde o temprano la verdad sale a la luz, y por fin se revelaron las verdaderas intenciones de Javier Santos , nuevo hijo de Julio Iglesias, quien por años luchó para que las leyes lo declararan hijo legítimo del cantante.



Se fue a juicio, se hizo la prueba de ADN y consiguió que una corte de Valencia, España, ordenara al intérprete de Me va que se sometiera a un examen para determinar si Santos era su descendiente. Finalmente, los resultados revelaron que Julio Iglesias sí es su padre según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia.



Luego de que se determinó la paternidad de Julio Iglesias, el equipo legal del artista presentó un recurso judicial contra la demanda de paternidad de Javier Santos, la cual cuestiona la forma en la que se consiguió la prueba de paternidad (se dice que se obtuvo en un bote de basura de la casa del cantante en Miami) y que también pone en entredicho la reapertura de un proceso que según el cantante ya fue juzgado.



Será hasta principios de 2020 cuando la corte dictamine si procede o no el recurso judicial presentado por Julio Iglesias, y aún así Javier ya ha recibido propuestas para vender sus “derechos sucesorios”. Y de acuerdo con Fernando Osuna, abogado del nuevo hijo de Julio, éste ya “se lo está pensando”.



"Hemos recibido propuestas de Estados Unidos de empresas especializadas y de un inversor particular de Inglaterra. El patrimonio de Julio Iglesias es difícil de calcular, pero está claro que es muy amplio. Solo los derechos de autor, que se extienden 70 años después de la muerte, son muy altos.



“Hay que tener en cuenta que, según nuestra información, cada tres segundos se escucha una canción suya en el mundo. Y aparte están los bienes inmobiliarios, las participaciones mercantiles, las obras de arte y joyas que pueda tener. Si a Javier le corresponden 200, 100 u 80 (millones), en estos casos se ofrece mucho menos, cinco, 10, 14…”, dijo el abogado al periódico El país .



Aunque Javier Santos ya esté pensando en lo que haría con su herencia, lo cierto es que aún hay que esperar que la ley desestime los alegatos de Julio Iglesias y ahora sí sea considerado (al menos ante la ley) como hijo legítimo del cantante.



Pero lo cierto es que una herencia, por más pequeña que fuera, le caería de perlas, pues Javier se dedica a administrar una tienda de proteínas y alimentos deportivos en Valencia. Aquí la pregunta que cabe hacer es si Julio Iglesias lo incluirá entre su lista de herederos.