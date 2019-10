Netflix prueba reproducir películas a mayor velocidad







30/10/2019 - 20:28:55

Gizmodo.- A Netflix se le ha ocurrido una idea bastante polémica para una posible nueva función de su plataforma: permitir la reproducción a mayor velocidad de las series y películas, lo que significa que se podría ver más rápido el contenido, si así lo deseas. Los cineastas de Hollywood creen que es una idea pésima, y tienen razón.



La compañía de streaming ha habilitado la posibilidad de reproducir a una velocidad de 1,5x el contenido para un pequeño grupo de usuarios de la plataforma en Android, y la noticia ha retumbado en Hollywood. En general, tanto directores como actores de la gran pantalla se han manifestado en contra e incluso ofendidos por la idea, incluso algunos que ya han trabajado en producciones con Netflix.



Uno de ellos es Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman en Breaking Bad y recientemente el personaje tuvo su propia película en Netflix (además de ser el protagonista de la serie animada Bojack Horseman). Para Paul, esta idea sencillamente no puede ser posible, y cree que Netflix no la lanzará para todos los usuarios. “Esto significaría tomar el arte de otras personas y destruirlo. Netflix es mejor que esto, ¿cierto?”



Paren. Siendo la persona de la que habla este artículo [que hace referencia a la película El Camino], sentí la necesidad de hablar al respecto. Netflix NO hará esto, porque significaría que tomarán el control del arte de otros para destruirlo. Netflix es mucho mejor que eso, ¿tengo razón Netflix?



El actor asegura que tiene una muy buena relación con Netflix y “ama la plataforma”, por lo que le cuesta creer que la compañía vaya a dar luz verde a esa función. “No van a destruir el arte que tienen en su plataforma, así de sencillo”, aseguró, negándose a creer que los rumores de esta función son ciertos.



Pero lo son. Netflix confirmó a Variety que están probando la función, aunque es posible que nunca llegue a todos los consumidores. En declaraciones de la compañía, asegurarno que “siempre están explorando nuevas formas de disfrutar el contenido que aman, por lo que estamos probando distintas velocidades de reproducción para dispositivos móviles. [...] Esta función puede que llegue a todos los usuarios, o puede que nunca lo haga”.



Otros cineastas que han criticado esta decisión de Netflix han sido Peyton Reed, director de Ant-Man, quien asegura que tanto él como otros directores lucharán para evitar que esto se haga realidad; Judd Apatow, guionista de The 40 year old virgin, mencionando que los distribuidores no pueden cambiar la forma en la que es presentada el contenido; y Brad Bird, guionista de Los Increíbles y Ratatouille, quien declaró que esto es una mala idea que hará “aún más daño a la experiencia del cine”.



Querido Netflix, esta es una idea terriblemente mala, y tanto yo como todo director que conozco luchará en su contra. Sinceramente, Peyton Reed.



La función se encuentra en fase de pruebas, y solo un selecto grupo de usuarios móviles han podido probarla hasta ahora. Quizás quede hasta ahí, o quizás en el futuro podrás ver los episodios de Mindhunter y La casa de papel mucho más rápido, saltándote la intro y devorando todas las grandes producciones que quieras en un instante, como si fueran comida chatarra, directo al torrente sanguíneo y sin degustarlas.



Me pregunto qué pensará Martin Scorsese si se entera que la gente está viendo su nueva película en Netflix, The Irishman, a velocidad acelerada. Posiblemente no le hará mucha gracia.



Cada quien es libre de disfrutar el contenido como se le antoje, pero la crítica de Hollywood no deja de ser cierta. Después de todo, los cineastas crean sus obras para ser disfrutadas en cierto modo, de lo contrario, no será la experiencia correcta que tenían en mente. Y sí, eso incluye la intro de las series, algo que, siendo sinceros, cada vez vemos menos.