Por qué un círculo completo son 360 grados, en lugar de una cifra más redonda como 100







30/10/2019 - 20:16:15

Gizmodo.- Igual nunca te lo has planteado pero, ¿por qué un círculo completo son 360 grados? Si nos paramos a pensar un segundo, es posible que otras cifras nos cuadraran más que esos 360, por ejemplo, 100, que seguramente a muchos les parece un número más redondo. Sin embargo, las apariencias engañan.



En realidad no hay una única razón, aunque es verdad que todo parte de las mismas personas que un día inventaron la rueda hace miles años, los mesopotámicos. Sin embargo, antes de llegar a ellos veamos como las matemáticas nos ayudan a explicar, en parte, por qué 360 sí y, por ejemplo, 100 no.



Pensemos en el número 100, a priori una cifra redonda como el círculo, pero solo bajo la apariencia, porque para realizar cálculos es un auténtico dolor de cabeza. En cambio, el número 360 es divisible por cada número del 1 al 10, aparte del 7, y además se divide en 24 números diferentes: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,20 , 24,30,36,40,45,60,72,90,120,180 y 360.



Esto significa que los 24 números son divisores del número 360, y es el número más alto de divisores para cualquier número entero positivo hasta su propio valor de 360. En cambio, 100 solo tiene 9 divisores.



Es una gran diferencia, ya que esta característica del número 360 lo convierte en un número altamente compuesto (un entero positivo con más divisores que cualquier entero positivo más pequeño). De hecho, los únicos números altamente compuestos por debajo de 360 ​​son 2, 6, 12, 60 y 120. Además, hay que pensar que los números altamente compuestos se consideran buenos números base con los que realizar cálculos comunes.



Si no te aclaras veámoslo con un ejemplo. Mientras que 360 se puede dividir en dos, tres y cuatro partes y el número resultante es un número entero (180, 120 y 90 respectivamente), cuando, por ejemplo, dividimos 100 por tres, no termina en un número entero (33,3), por tanto se dificulta la realización de cálculos.



Todo esto nos lleva a concluir que los cálculos con 360 se vuelven bastante simples incluso para realizarlos sin la necesidad de una calculadora, no así con el 100.



La segunda razón que ha llevado a los 360 grados de un círculo completo probablemente ya la habías pensado: la (casi) duración de un año. Los antiguos astrónomos, principalmente persas y los Capadocios, notaron que el sol tardó 365 días en regresar exactamente a la misma posición. Para simplificar, decidieron redondear a 360 días por año.



Dicho de otra forma, el sol avanza un grado cada día a lo largo de su trayectoria elíptica. Los persas tenían un mes bisiesto cada 6 años para adaptarse a los 5 días adicionales. Además, el calendario lunar tiene un total de 355 días, mientras que el calendario solar tiene 365. ¿Qué número se encuentra perfectamente entre los dos y es un número altamente compuesto? Sí, 360.



En última instancia hay que hablar, como decíamos, de los mesopotámicos, a quienes les encantaba el número 60. ¿Las razones? Al igual que 360, es un número útil, altamente compuesto y fácilmente divisible que lo hizo ideal tanto para las matemáticas tempranas como para el comercio. Los mesopotámicos pasaron su sistema numérico de base 60 a los antiguos egipcios, quienes lo usaron para dividir un círculo en 360 grados.



Al parecer, el círculo de 360 ​​grados funcionó muy bien: a los egipcios les encantaban los triángulos perfectos, y exactamente seis equiláteros encajan en un círculo. Por lo tanto, seis cortes triangulares de 60 grados cada uno hicieron una disección de 360 ​​grados de un círculo.



Por cierto, a los egipcios, que inventaron el símbolo del grado, también se les ocurrió el primer calendario basado en un año de 360 ​​días.



Sea como fuere, desde aquel instante el círculo completo de 360 ​​grados fue superando la prueba del tiempo hasta nuestros días.