Gobierno pide a Mesa presentar sus condiciones para acompañar auditoría integral de la OEA







30/10/2019 - 19:46:10

La Paz.- El Gobierno pidió el miércoles al candidato opositor Carlos Mesa presentar sus condiciones para acompañar la auditoría integral que realizará una misión de expertos escogidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones generales del 20 de octubre.



"Nosotros le pedimos a Comunidad Ciudadana, le pedimos al señor Carlos Mesa, que nos envíen cuáles son la condiciones que tiene para poder acompañar y apoyar el proceso de auditoría y el resultado", dijo en conferencia de prensa el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.



La autoridad expresó su preocupación por el revés que Mesa y sus aliados políticos le dieron a los llamados de la comunidad internacional para encontrar una salida dialogada y pacífica a un conflicto motivado por especulaciones de fraude en los comicios.



"Vienen países observadores también, la Unión Europea va apoyar con observación y con técnicos, Alemania hoy ha anunciado que va a apoyar el esfuerzo con 100.000 dólares. Está España, México, Paraguay, probablemente Perú. Hay un amplio abanico, no se queda solamente en la OEA si de pronto sospechan del señor Almagro", agregó Canelas.



"Queremos encontrar soluciones", enfatizó Canelas al señalar que el Gobierno confía en que los opositores actuarán de buena fe y propondrán "condiciones viables que ayuden al trabajo y que no sean más bien obstáculos para no podemos de acuerdo".



Expresó que el Gobierno está abierto para lograr una solución y que espera recibir “ condiciones viables” de parte de Comunidad Ciudadana.



“Es mejor ponernos de acuerdo ahora, antes de que tengamos cosas más complicadas de las que nos vamos a arrepentir. Le pedimos de manera enfática y clara que nos hagan llegar sus condiciones y que procuremos que esta auditoría tenga el mayor nivel de consenso posible”, reiteró.



El Ministro reconoció que la sospecha es legítima sobre los resultados electorales, pero recordó que no sólo dependerá de la OEA, sino también vienen organismos y países observadores, como Unión Europea, España, México, Paraguay y probablemente Perú.